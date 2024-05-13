Yeşilovaspor, ayağına kadar gelen kısmeti tepti

AVANTAJINI KULLANAMADI

Üç hafta önce 2.Küme A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturan Yeşilovaspor, geçen hafta deplasmanda Play-Off yarışı yapan Derince GB’yi 2-1 yenip, son haftaya çok büyük avantajla girmişti. Bordo-Mavili ekip, son maçında karşılaşacağı Play-Off’u garantileyen Çenesuyu Plajyoluspor’u yenmesi halinde 1.Küme’ye çıkacaktı. Ligin ilk yarısında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı Yeşilovaspor 2-1 kazanmıştı.

Ç.PLAJYOLUSPOR’U YENEMEDİ

Pazar akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Özellikle Yeşilovasporlu seyirciler tribünleri doldurmuştu. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta galibiyete daha çok ihtiyacı olan Yeşilovaspor, baskılı oynadı, net fırsatlar da buldu. Bu pozisyonlarda Çenesuyu Plajyoluspor kalecisi Gökhan Demirtaş çok başarılıydı. 0-0 biten maçın son bölümleri de gergin geçti. Şampiyonluğu kaybeden Yeşilovasporlu oyuncular çok büyük üzüntü yaşadı.