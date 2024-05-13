Yeşilovaspor, ayağına kadar gelen kısmeti tepti

AVANTAJINI KULLANAMADI
Üç hafta önce 2.Küme A Grubu’nda liderlik koltuğuna oturan Yeşilovaspor, geçen hafta deplasmanda Play-Off yarışı yapan Derince GB’yi 2-1 yenip, son haftaya çok büyük avantajla girmişti. Bordo-Mavili ekip, son maçında karşılaşacağı Play-Off’u garantileyen Çenesuyu Plajyoluspor’u yenmesi halinde 1.Küme’ye çıkacaktı. Ligin ilk yarısında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı Yeşilovaspor 2-1 kazanmıştı.
Ç.PLAJYOLUSPOR’U YENEMEDİ
Pazar akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Özellikle Yeşilovasporlu seyirciler tribünleri doldurmuştu. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta galibiyete daha çok ihtiyacı olan Yeşilovaspor, baskılı oynadı, net fırsatlar da buldu. Bu pozisyonlarda Çenesuyu Plajyoluspor kalecisi Gökhan Demirtaş çok başarılıydı. 0-0 biten maçın son bölümleri de gergin geçti. Şampiyonluğu kaybeden Yeşilovasporlu oyuncular çok büyük üzüntü yaşadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.