Dumlupınarspor’dan müthiş geri dönüş

ŞAMPİYONLUĞUNU GARANTİLEDİ
Dumlupınarspor, bu maçtan önce Ereğlispor ile arasında 6 puan fark vardı. Kırmızı-Siyahlı ekibin Yazlıkspor ile oynadığı maç yarıda kalmış, bu maçın dosyası Ankara’ya gitmişti. Bu maçın skorunun 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puanda silinmesi ihtimali olduğundan Dumlupınarspor, Ereğlispor karşısında mutlak kazanmak istiyordu. Ancak maçın ilk 20 dakikasında Ereğlispor, peş peşe bulduğu gollerle 3-0 öne geçti.
İKİNCİ YARIDA 5 GOL BULDU
Maçın hemen başında 3-0 geriye düşen Dumlupınarspor’ada teknik sorumlu Köksal Mızrakçı, 30.dakikada üç değişikliğe birden gitti. Oyuna Miraç Hacıoğlu, Alihan ve Feyyaz Akkoyun girdi. Bu yarıda farkı 1’e indiren, bir de Miraç’ın ayağından penaltı kaçıran Dumlupınarsopr, ikinci yarıda coştu. Miraç Hacıoğlu (2), Ali Haydar (2) Ali Han ve Feyyaz Akkoyun’un golleriyle maçtan 6-3 galip ayrıldı, yıllar sonra yeniden 1.Küme’ye yükseldi.
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.