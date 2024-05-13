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Dumlupınarspor’dan müthiş geri dönüş

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2.Küme E Grubu’nda sezon başından beri zirvede yer alan Dumlupınarspor, pazar akşamı cezalı maçında İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda Ereğlispor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk 20 dakikada 3-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıdaki etkimi oyunuyla 6-3 kazandı.

Kenan Meriç
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Dumlupınarspor’dan müthiş geri dönüş mask
Dumlupınarspor’dan müthiş geri dönüş
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Dumlupınarspor, bu maçtan önce Ereğlispor ile arasında 6 puan fark vardı. Kırmızı-Siyahlı ekibin Yazlıkspor ile oynadığı maç yarıda kalmış, bu maçın dosyası Ankara’ya gitmişti. Bu maçın skorunun 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puanda silinmesi ihtimali olduğundan Dumlupınarspor, Ereğlispor karşısında mutlak kazanmak istiyordu. Ancak maçın ilk 20 dakikasında Ereğlispor, peş peşe bulduğu gollerle 3-0 öne geçti.

Dumlupınarspor’dan müthiş geri dönüş

İKİNCİ YARIDA 5 GOL BULDU

Maçın hemen başında 3-0 geriye düşen Dumlupınarspor’ada teknik sorumlu Köksal Mızrakçı, 30.dakikada üç değişikliğe birden gitti. Oyuna Miraç Hacıoğlu, Alihan ve Feyyaz Akkoyun girdi. Bu yarıda farkı 1’e indiren, bir de Miraç’ın ayağından penaltı kaçıran Dumlupınarsopr, ikinci yarıda coştu. Miraç Hacıoğlu (2), Ali Haydar (2) Ali Han ve Feyyaz Akkoyun’un golleriyle maçtan 6-3 galip ayrıldı, yıllar sonra yeniden 1.Küme’ye yükseldi.


2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Dumlupınarspor

13

12

0

1

54

7

36

2-Asarköyspor

14

8

2

3

34

17

29

3-Ereğlispor

14

8

3

3

46

25

27

4-Yazlıkspor

13

7

0

6

26

25

21

5-Ulaşlıspor

14

7

0

7

24

23

21

6-Şirinköyspor

14

6

2

6

26

26

20

7-Akçatspor

14

2

1

12

18

63

7

8-K. Barbarosspor

14

0

0

14

0

42

0

 

 

 

13 May 2024 - 14:31 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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