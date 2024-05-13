Körfezli kulaçlar Sakarya’da madalya bırakmadılar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı.

BARAJLARI GEÇTİLER MADALYALARI ALDILAR

10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılan yarışlara ilimizden de Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları katıldılar. Körfezli yüzücüler elde ettikleri derecelerle hem eleme barajlarını geçtiler, hem de madalya almaya hak kazandılar.

Alpcan Damar yaş grubu sorumlu antrenörü nezaretinde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 8 sporcusu; Ece Su Samastı, Ahsen Tanrıverdi, Elif Konukçu, Elif Gündoğdu, İpek Nida Baran, Emre Oturgan, Ömer Eymen Toptaş ve Atilla Aras Aydın eleme barajlarını başarıyla geçerek madalya aldılar. Körfezli genç kulaçlar Sakarya’da adeta havuzdan madalyaları topladılar.

KÖRFEZ’İ VE KOCAELİ’Yİ GURURLA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Müsabakalar sonunda Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada “genç sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar kulübümüzü ve ilçemizi çok mutlu etti. Yüzücülerimiz hem eleme barajlarını başarıyla zorlanmadan geçtiler hem de madalya kürsüsünde yer aldılar. Sporcularımıza ve bizlere her zaman destek olan ve imkanlar sunan başta Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e, kulübümüze, hocalarımıza, ailelerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki sporcularımızın başarıları bundan sonra da disiplinli çalışmalarımızla artarak devam edecektir. Yarıştığımız her platformda Körfez’i ve Kocaeli’yi başarıyla ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz” denildi.

Kaynak: Bülten