Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Gebzespor düşen takımlara acımıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezonda 3.Lig hedefine ulaşamayan Gebzespor, son maçında sahasında küme düşmesi kesinleşen Babaeskispor’u 11-1 mağlup etti. Bu sezon zayıf takımlar karşısında farklı kazanan Gebzespor, puan alması gereken maçlarda ise sahada yoktu. Mor-Beyazlı ekip, bir yıl daha boş geçirdi, 3.Lig umutlarını gelecek yıllara bıraktı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor düşen takımlara acımıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

LÜLEBURGAZ’DAN SONRA BABAESKİSPOR’A DA 11 GOL

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk umutlarını kaybeden Gebzespor, son maçında Pazar günü evinde Babaeskispor’u konuk etti. Ligden düşen rakibi karşısında ilk yarıyı 5-1 önde tamamladı. Baran Kaya, maçın ilk yarısında 4 gol attı, diğer gol ise Oluş Şensöz’den geldi. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Gebzespor, karşılaşmadan 11-1 galip ayrıldı. Mor-Beyazlı ekipte ikinci yarıda goller Adem Parlak (3), Burak Kulalı, Mert Öztürk ve Murat Yetimhallaç attı. Gebzespor, daha önce de sahasında ligden düşen Lüleburgazspor’u 11-0 yendi. Ligden takımlara farklı skorla galip gelen Gebzespor, üst sıralarda bulunan takımlar karşısında ise puan kaybı yaşayıp, bu yılda şampiyonluktan oldu.

# hafta

13 May 2024 - 14:32 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.002 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hüseyin - 20 tane atsan ne olcak bu gölcük gebzeyi anlamak mümkün değil rezillik biri 15 biri 11 abi neyin peşindesiniz iyi takımlara kaleye şut çekemezler ligin zayıf takımlarına şov yapıyolar geçen hafta atsaydınya çorluya taç gölcüke niye atamıyon seneye lig daha kötü darıcada geliyo bu ligten çıkma şanşları yok birbirlerini yerken

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:13
01

Emre Ks - Kocaeli düşmanı Gebzepor beter olsun, 20 sene daha 3.lige çıkamasın, gidip adapazarlılarla dostluk kursunlar, adapazar yardım edecek onlara.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 14:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL