Gebzespor düşen takımlara acımıyor

LÜLEBURGAZ’DAN SONRA BABAESKİSPOR’A DA 11 GOL
Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk umutlarını kaybeden Gebzespor, son maçında Pazar günü evinde Babaeskispor’u konuk etti. Ligden düşen rakibi karşısında ilk yarıyı 5-1 önde tamamladı. Baran Kaya, maçın ilk yarısında 4 gol attı, diğer gol ise Oluş Şensöz’den geldi. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Gebzespor, karşılaşmadan 11-1 galip ayrıldı. Mor-Beyazlı ekipte ikinci yarıda goller Adem Parlak (3), Burak Kulalı, Mert Öztürk ve Murat Yetimhallaç attı. Gebzespor, daha önce de sahasında ligden düşen Lüleburgazspor’u 11-0 yendi. Ligden takımlara farklı skorla galip gelen Gebzespor, üst sıralarda bulunan takımlar karşısında ise puan kaybı yaşayıp, bu yılda şampiyonluktan oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hüseyin - 20 tane atsan ne olcak bu gölcük gebzeyi anlamak mümkün değil rezillik biri 15 biri 11 abi neyin peşindesiniz iyi takımlara kaleye şut çekemezler ligin zayıf takımlarına şov yapıyolar geçen hafta atsaydınya çorluya taç gölcüke niye atamıyon seneye lig daha kötü darıcada geliyo bu ligten çıkma şanşları yok birbirlerini yerken
Emre Ks - Kocaeli düşmanı Gebzepor beter olsun, 20 sene daha 3.lige çıkamasın, gidip adapazarlılarla dostluk kursunlar, adapazar yardım edecek onlara.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.