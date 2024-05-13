Gebzespor düşen takımlara acımıyor

LÜLEBURGAZ’DAN SONRA BABAESKİSPOR’A DA 11 GOL

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk umutlarını kaybeden Gebzespor, son maçında Pazar günü evinde Babaeskispor’u konuk etti. Ligden düşen rakibi karşısında ilk yarıyı 5-1 önde tamamladı. Baran Kaya, maçın ilk yarısında 4 gol attı, diğer gol ise Oluş Şensöz’den geldi. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Gebzespor, karşılaşmadan 11-1 galip ayrıldı. Mor-Beyazlı ekipte ikinci yarıda goller Adem Parlak (3), Burak Kulalı, Mert Öztürk ve Murat Yetimhallaç attı. Gebzespor, daha önce de sahasında ligden düşen Lüleburgazspor’u 11-0 yendi. Ligden takımlara farklı skorla galip gelen Gebzespor, üst sıralarda bulunan takımlar karşısında ise puan kaybı yaşayıp, bu yılda şampiyonluktan oldu.