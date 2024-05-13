Gölcükspor direkten döndü

SON HAFTA KAPAKLISPOR İLE OYNADI

Bu sezon çok büyük umutlarla başladığı BAL’da şampiyonluk yarışından erken kopan Gölcükspor, il sıralamasında en iyi ikinci takım olup, kümede kalmayı hedefliyordu. Bir ara Diliskelesispor’un gerisinde kalan Kırmızı-Siyahlı ekip, son haftaya avantajlı girdi. Kullarspor ile aynı puanı bulunan Kırmızı-Siyahlı ekip, ikili averajda rakibine üstünlüğü vardı. Gölcükspor, son hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor maçını kazanması halinde ligde kalacaktı.

ÇOK ZORLANDI, LİGDE KALMAYI BAŞARDI

Gölcükspor, ligin ilk yarısında sahasında 5-1 yendiği rakibi karşısında bu kez zor anlar yaşardı. Maçın ilk yarısını 42.dakikada Burak Toker’in attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 61.dakikada Kapaklıspor 1-1’lik eşitliği sağladı. Maç 1-1 olduktan sonda İstanbul’da Kullarspor, Taçspor karşısında 3-1 öne geçmişti. Maçlar bu skorla bitseydi, Gölcükspor küme düşebilecekti. Ancak 77.dakika Emre Okur, Gölcükspor’u 2-1 öne geçirdi. 85.dakikada bu kez Coşkun Güner, sahneye çıktı, maçı 3-1 kazanan Gölcükspor, BAL’da kalmayı başardı.