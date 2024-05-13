Kullarspor düştü

TAÇSPOR’U 90+9’DA ATTIĞI GOLLE YENDİ
Teknik direktör Eser Kardeşler’i gönderdikten sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar’ı getiren Kullarspor 4’de 4 yapmıştı. Pazar günü de deplasmanda Taçspor ile karşılaştı. Bu İstanbul takımı için önemliydi, kazanması halinde ligde kalıyordu. Bu kadar kritik bir maçta rakibi karşısında ilk yarıyı Fatih Oruç ve Yiğit Kerem’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. İkinci yarıda Erdem korkmaz, skoru 3-1 yaptı.
GÖLCÜKSPOR’A İKİLİ AVERAJI KÖTÜYDÜ
Son dakikalara 3-1 önde giren Kullarspor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, 90+5’de skor 3-3 oldu. Kullarspor, 90+9’da Kaan Karakuş’un attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu galibiyet Kullarspor’u ligde tutmaya yetmedi. Gölcükspor’da deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 yendi. Ligin Gölcükspor ile 50’şer puanda bitiren Kullarspor, ikili averajı kötü olduğu için Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’dan sonra düşen üçüncü takımımız oldu. Kullarspor, gelecek yıl Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
28
22
4
2
73
13
70
28
21
4
3
83
13
67
28
16
8
4
55
21
56
28
17
4
7
67
20
55
28
16
5
7
53
26
53
28
15
5
8
58
32
50
28
15
5
8
63
25
50
28
13
4
11
43
30
43
28
10
6
12
42
38
36
28
10
3
15
51
53
33
28
10
2
16
27
45
32
28
8
1
19
34
60
25
28
6
3
19
27
53
21
28
1
1
26
14
126
4
28
1
3
24
8
143
3
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet - Kullar başarılı bi takımdı sadece yanlış kararla eseri getirdi işini bitirdi yazık oldu gölcüküde geldi 3 ligteyken ömer farukun düşmeyi hazırladı 5,6 hafta eserde neşteri vurdu düşürdüler kocaelinde bidünya hoca varken bunları niye getiriler anlamşı değilim ligte kalmayı kular hakketmişti gölcük değil üzüldüm
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.