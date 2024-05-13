Kullarspor düştü

TAÇSPOR’U 90+9’DA ATTIĞI GOLLE YENDİ

Teknik direktör Eser Kardeşler’i gönderdikten sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar’ı getiren Kullarspor 4’de 4 yapmıştı. Pazar günü de deplasmanda Taçspor ile karşılaştı. Bu İstanbul takımı için önemliydi, kazanması halinde ligde kalıyordu. Bu kadar kritik bir maçta rakibi karşısında ilk yarıyı Fatih Oruç ve Yiğit Kerem’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. İkinci yarıda Erdem korkmaz, skoru 3-1 yaptı.

GÖLCÜKSPOR’A İKİLİ AVERAJI KÖTÜYDÜ

Son dakikalara 3-1 önde giren Kullarspor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, 90+5’de skor 3-3 oldu. Kullarspor, 90+9’da Kaan Karakuş’un attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu galibiyet Kullarspor’u ligde tutmaya yetmedi. Gölcükspor’da deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 yendi. Ligin Gölcükspor ile 50’şer puanda bitiren Kullarspor, ikili averajı kötü olduğu için Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’dan sonra düşen üçüncü takımımız oldu. Kullarspor, gelecek yıl Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU