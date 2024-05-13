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13 May 2024 - 14:34- Spor G:

Kullarspor kazanmasına rağmen küme düştü

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BAL 2.Grup’ta il kontenjanından düşen son takım Kullarspor oldu. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü İstanbul deplasmanında zorlu maçta Taçspor’u 4-3 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Kullarspor kazanmasına rağmen küme düştü mask
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TAÇSPOR’U 90+9’DA ATTIĞI GOLLE YENDİ

Teknik direktör Eser Kardeşler’i gönderdikten sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar’ı getiren Kullarspor 4’de 4 yapmıştı. Pazar günü de deplasmanda Taçspor ile karşılaştı. Bu İstanbul takımı için önemliydi, kazanması halinde ligde kalıyordu. Bu kadar kritik bir maçta rakibi karşısında ilk yarıyı Fatih Oruç ve Yiğit Kerem’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. İkinci yarıda Erdem korkmaz, skoru 3-1 yaptı.

GÖLCÜKSPOR’A İKİLİ AVERAJI KÖTÜYDÜ

Son dakikalara 3-1 önde giren Kullarspor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, 90+5’de skor 3-3 oldu. Kullarspor, 90+9’da Kaan Karakuş’un attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu galibiyet Kullarspor’u ligde tutmaya yetmedi. Gölcükspor’da deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 yendi. Ligin Gölcükspor ile 50’şer puanda bitiren Kullarspor, ikili averajı kötü olduğu için Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’dan sonra düşen üçüncü takımımız oldu. Kullarspor, gelecek yıl Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

28

22

4

2

73

13

70

2.GEBZESPOR

28

21

4

3

83

13

67

3.İFA

28

16

8

4

55

21

56

4.TAÇSPOR

28

17

4

7

67

20

55

5.FERİKÖY

28

16

5

7

53

26

53

6.GÖLCÜKSPOR

28

15

5

8

58

32

50

7.KULLAR 1975 SPOR

28

15

5

8

63

25

50

8.DİLİSKELESİSPOR

28

13

4

11

43

30

43

9.KEŞAN SPOR

28

10

6

12

42

38

36

10.KAPAKLISPOR

28

10

3

15

51

53

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

28

10

2

16

27

45

32

12.YUVACIKSPOR

28

8

1

19

34

60

25

13.SARAY SPOR 1953

28

6

3

19

27

53

21

14.BABAESKİSPOR

28

1

1

26

14

126

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

28

1

3

24

8

143

3

 

# İstanbul

13 May 2024 - 14:34 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Kibarcik - ekonomisi iyi olan paralarınıdagıtacak yer bulamıyan hemen bal kossun anında suyu ceker yahu amtorde oynasan ne olur prof demek dıpsız kuyu harun gıbı hazınene olsa hazıra hazıne dayanmaz beeeewwe

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 12:32
05

Teknikadam - Kullarspor hersene zaten düşmemeye oynuyor. Özellikle bu sene yapılan teknik adam tercihi takım içindeki 2-3 oyuncunun başkani yağlayıp ballalyip avuclarinda tutmasi yine bana göre bu sezon başında yapılan en büyük yanlış takımın kaptanini yollayip iyi bir kaleci transferi yapmayan başkana yazar o ara oynayan Kaleci çok puan kaybettirdi bugün 1 puanın olsa ligde kalacaktı kullar. Tesisleer harika ama sportif başari yok çünkü bir takumda herseyi başkan yapamaz. İdari işler ayrı sportif idare ayrı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 11:24
04

İzmitli - Olsun başkan gider başka bi takım alır kullarlı herkesi kandırmaya devam eder. Herkeste inanır. Kullarda bi tane daha başkanlık edecek adam yokmu acaba.. Her sene fiyasko..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 00:38
03

Tepeli - Kullar hic bir zaman başarılı olmadı. Küme düşmemek başarıysa başarılıydı. Yıllardır ayni verimsiz futbolculardan vazgeçmedi baskan. Kac macini izledim bu sene sadece baskani kandirmaya yonelik hareketlerle top oynuyorlar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 19:56
02

Körfez41 - Puan sıralaması da 7. Olan takım nasıl küme düşer anlam veremedim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 18:19
01

Ahmet - Kullar başarılı bi takımdı sadece yanlış kararla eseri getirdi işini bitirdi yazık oldu gölcüküde geldi 3 ligteyken ömer farukun düşmeyi hazırladı 5,6 hafta eserde neşteri vurdu düşürdüler kocaelinde bidünya hoca varken bunları niye getiriler anlamşı değilim ligte kalmayı kular hakketmişti gölcük değil üzüldüm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:09
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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