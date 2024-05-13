Kullarspor kazanmasına rağmen küme düştü

TAÇSPOR’U 90+9’DA ATTIĞI GOLLE YENDİ
Teknik direktör Eser Kardeşler’i gönderdikten sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar’ı getiren Kullarspor 4’de 4 yapmıştı. Pazar günü de deplasmanda Taçspor ile karşılaştı. Bu İstanbul takımı için önemliydi, kazanması halinde ligde kalıyordu. Bu kadar kritik bir maçta rakibi karşısında ilk yarıyı Fatih Oruç ve Yiğit Kerem’in attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. İkinci yarıda Erdem korkmaz, skoru 3-1 yaptı.
GÖLCÜKSPOR’A İKİLİ AVERAJI KÖTÜYDÜ
Son dakikalara 3-1 önde giren Kullarspor, bu üstünlüğünü sürdüremedi, 90+5’de skor 3-3 oldu. Kullarspor, 90+9’da Kaan Karakuş’un attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu galibiyet Kullarspor’u ligde tutmaya yetmedi. Gölcükspor’da deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 yendi. Ligin Gölcükspor ile 50’şer puanda bitiren Kullarspor, ikili averajı kötü olduğu için Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’dan sonra düşen üçüncü takımımız oldu. Kullarspor, gelecek yıl Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
28
22
4
2
73
13
70
28
21
4
3
83
13
67
28
16
8
4
55
21
56
28
17
4
7
67
20
55
28
16
5
7
53
26
53
28
15
5
8
58
32
50
28
15
5
8
63
25
50
28
13
4
11
43
30
43
28
10
6
12
42
38
36
28
10
3
15
51
53
33
28
10
2
16
27
45
32
28
8
1
19
34
60
25
28
6
3
19
27
53
21
28
1
1
26
14
126
4
28
1
3
24
8
143
3
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Kibarcik - ekonomisi iyi olan paralarınıdagıtacak yer bulamıyan hemen bal kossun anında suyu ceker yahu amtorde oynasan ne olur prof demek dıpsız kuyu harun gıbı hazınene olsa hazıra hazıne dayanmaz beeeewwe
Teknikadam - Kullarspor hersene zaten düşmemeye oynuyor. Özellikle bu sene yapılan teknik adam tercihi takım içindeki 2-3 oyuncunun başkani yağlayıp ballalyip avuclarinda tutmasi yine bana göre bu sezon başında yapılan en büyük yanlış takımın kaptanini yollayip iyi bir kaleci transferi yapmayan başkana yazar o ara oynayan Kaleci çok puan kaybettirdi bugün 1 puanın olsa ligde kalacaktı kullar. Tesisleer harika ama sportif başari yok çünkü bir takumda herseyi başkan yapamaz. İdari işler ayrı sportif idare ayrı.
İzmitli - Olsun başkan gider başka bi takım alır kullarlı herkesi kandırmaya devam eder. Herkeste inanır. Kullarda bi tane daha başkanlık edecek adam yokmu acaba.. Her sene fiyasko..
Tepeli - Kullar hic bir zaman başarılı olmadı. Küme düşmemek başarıysa başarılıydı. Yıllardır ayni verimsiz futbolculardan vazgeçmedi baskan. Kac macini izledim bu sene sadece baskani kandirmaya yonelik hareketlerle top oynuyorlar
Körfez41 - Puan sıralaması da 7. Olan takım nasıl küme düşer anlam veremedim.
Ahmet - Kullar başarılı bi takımdı sadece yanlış kararla eseri getirdi işini bitirdi yazık oldu gölcüküde geldi 3 ligteyken ömer farukun düşmeyi hazırladı 5,6 hafta eserde neşteri vurdu düşürdüler kocaelinde bidünya hoca varken bunları niye getiriler anlamşı değilim ligte kalmayı kular hakketmişti gölcük değil üzüldüm
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.