U17 E Grubunda Körfez Gençlerbirliği şampiyon oldu

SON MAÇTA FARKLI SKOR ALDILAR



Ligdeki son maçını 12 Mayıs 2024 Pazar günü Esentepe Stadı’nda Hereke Gençlik ve Eğitim Spor Kulübü ile yapan Körfez Gençlerbirliği rakibini 5-0 yendi. Selim Mert Kaya (2), Halit Zengin, Çağatay Yıldırım ve Ömer Faruk Menkara’nın attığı gollerle farklı skora ulaşan Körfez Gençlerbirliği grubunda şampiyon oldu.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILMAK



Körfez Gençlerbirliği SK U 17 takımı 16 maçta 15 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, rakiplerinin filelerine 50 gol atıp sadece 9 gol yedi. Bu sonuçlarla E Grubunu Şampiyon olan Körfez ekibinde şimdi hedef play-off müsabakalarından da başarıyla çıkarak Türkiye Şampiyonasına katılmak.

PLAY-OFF İLK MAÇI PERŞEMBE AKŞAMI DERİNCE’DE OYNANACAK



Play-off’ta 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 19.00’da Derince Stadı’nda Körfez Gençlerbirliği SK U17 futbol takımı Kartepe Belediyespor ile karşı karşıya gelecekler. Tek maç eleme usulü ile kazanan takım yarı finale ve ardından da finale kalacak. Paly-off maçlarının büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçmesi beklenirken takımlar maçlara iddialı ve titizlikle hazırlanıyorlar.

Kaynak: Bülten