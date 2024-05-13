Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Küçük Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda, Y.Ç. (30) ile babası P.Ç. (52) arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgayı ayırmak isteyen S.S. (26), Y.Ç. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Y.Ç.’yi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.