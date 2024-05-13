Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu.
Final maçı 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Konu hakkında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ortak kararla Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik." dedi.
VAR sistemi uygulanacak ve yabancı VAR hakemi görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.