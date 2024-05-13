Bekaert’te yetki Özçelik-İş’e gidiyor

Kartepe’de Özçelik İş, İzmit’te ise Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikaların birleşmesinin ardından hangi sendikanın yetki alacağı da merak konusu olmuştu. Bekaert’te yetkili sendika Özçelik İş Sendikası oldu. Toplamda 992 işçinin bulunduğu fabrikada 498 üyeye sahip olan Özçelik İş Sendikası yetki için başvurusu yaptı. Resmi olarak yetkinin alınması için ise itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor.