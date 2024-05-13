SEKA Kâğıt Müzesinde “Kâğıttan Tasarımlar” sergisi

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Temel Sanat Eğitimi dersi öğrencileri, “Kâğıttan Tasarımlar” Workshop'unun 3. haftasında Büyükşehir’in SEKA Kâğıt Müzesinde çalışmalarına devam ediyor. Doç. Dr. E. Begüm Savçın ve Öğr. Gör. S. Burak Savçın tarafından hazırlanan “Kâğıttan Tasarımlar” Workshop’u SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonunda 21 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Atölye sonucu üretilen tasarımlar, 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonunda ziyarete açılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.