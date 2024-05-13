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Milletvekili Muhip Kanko:Staj ve Çıraklık mağdurlarına verilen sözler tutulmalı...

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CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko,  Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; “Staj ve çıraklık sigortası mağdurlar için acil yasal düzenlemeler yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

Milletvekili Muhip Kanko:Staj ve Çıraklık mağdurlarına verilen sözler tutulmalı... mask
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SGK’YA KAYITLI ÇIRAK SAYISI 554 BİN KİŞİ


CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko,  Meclis Genel Kurulunda staj ve çıraklık sigortası mağdurlar için acil yasal düzenlemeler yapılmasını söyledi. Kanko şunları söyledi; “ Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; 2013 yılında SGK’ ya kayıtlı çırak sayısı 320 bin 730’den 10 yılda 232 bin 604’lük artışla 553 bin 344’e ulaştı. Yine SGK’nın verilerine göre stajyer, kursiyer sayısı 2013’te 120 bin 328’den 1 milyon 180 bin 46 kişi artarak, 1 milyon 300 bin 374’e ulaştı.


MAĞDURİYETLER SON BULMALI


Kanko sözlerini şöyle sürdürdü; “Staj ve çıraklık başlangıç tarihleri sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmelidir. Emekliliğini bekleyen binlerce staj ve çıraklık mağduru seslerini duyurmaya çalışıyor. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce bu mağduriyete son verecek yasal düzenlemeyi hayata geçirilmelidir. Bugün gençlerimizin hayal kırıklıklarının, umutlarının nasıl söndürüldüğünü paylaşmak istiyorum. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından “Staj ve çırak mağduriyetini gidereceğiz” demişti.


BAKAN: “GÜNDEMİMİZDE YOK”


Cumhurbaşkanının sözlerine rağmen, Bakan’ın  “Gündemimizde yok." diyerek gençlerin umutlarını bir çırpıda yok ettiğini söyleyen Kanko, “Bu gençler ülkemizin geleceği ancak iş kazalarında hayatlarını kaybederken devletimiz tarafından yalnızca istatistiklere bir rakam olarak ekleniyorlar. TÜİK onları işçi olarak gösteriyorsa o zaman onlara işçilikten doğan tüm hakları verilmelidir.


CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİNİN ARKASINDA DURULMALI


Stajyer ve çırak olarak geçen süreler emeklilik hesaplamalarında dikkate alınarak hak ettikleri değer, güvence sağlanmalıdır. Cumhurbaşkanının verdiği sözlerin arkasında durulmalıdır. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlar için acil yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Onların sesini duymak, onları desteklemek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin hayalleriyle oynamayın, onlara sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal, Milletvekili

13 May 2024 - 15:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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