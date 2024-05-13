Hodri Meydan’dan organizasyon çağrısı

HAREKET SAAT 09.00’DA
Temsilcimiz Kocaelispor’un Süper Lig yolundaki ilk engeli olan Çorum FK maçı öncesinde Hodri Meydan yeni bir organizasyona hazırlanıyor. Bin kişilik kontenjan ayrılan deplasman için otobüsler maç sabahı yani 16 Mayıs Perşembe günü 09.00’da Ncity’nin otoparkından hareket edecek. Deplasmana gitmek isteyenler taraftarlar arasında ismi listede olanlar otobüslere alınacak. Ulaşım için ise Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sönmez’e 0 533 931 89 41 numaralı telefondan, tribün lideri Miraç Cartay’a ise 0533 570 23 41 numaralı telefondan ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
? - hangi hodri meydan
Çarşı - Atamayla gel git metin amcanızı az için fazla hayel görmeyin gerçek lider geliyor bir iki maç süs yapın nede olsa kar sizin için Kocaelispor kimsenin geçim kaynağı değil bu halk artık bu işlerden nefret etti
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.