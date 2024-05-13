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Büyükakın: Şehidimin annesi, benim de annem

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Başkan Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla İzmitli şehit Muhammet Güçlü’nün annesi Azime Güçlü’yü ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı

Büyükakın: Şehidimin annesi, benim de annem mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü’nde şehit annesi Azime Güçlü’yü ziyaret etti. 1999 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü’nün annesi Azime Güçlü’ye misafir olan Başkan Büyükakın, şehit annelerinin fedakârlıklarını ve dayanışma ruhunu takdir ettiğini belirtti. Başkan Büyükakın, İzmit Kadıköy Mahallesi’ndeki evinde ziyaret edip, sohbette bulunduğu şehit annesi Azime Güçlü’ye Türk bayrağı ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık’ın da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, “Şehidimin annesi, benim de annem. Şehit Jandarma Er Muhammet Güçlü’nün baba ocağını ziyaret ettik. Kıymetli emaneti annesinin anneler gününü kutlayıp, duasını aldık. Rabbim sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNE ZİYARET

Başkan Büyükakın, Anneler Günü ziyaretleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği kahvaltılı programa katıldı. Anneler Günü dolayısıyla gerçekleşen birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, “Şehit yakınları ve gazilerimizin değerli ailelerinin Anneler Gününü kutladık. Bu özel günde ve her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatarak, onların yüreklerindeki sevgi ve güç kaynağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

“SİZLER MİLLETİMİZİN BİZE EMANETİSİNİZ"

Konuşmasının devamında, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir” diyen Başkan Büyükakın, ”Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak, gönüllerini hoş etmek ve rızalarını almak boynumuzun borcudur. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yâd ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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13 May 2024 - 16:04 - Gündem --- Okunma

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