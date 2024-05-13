Gölcük’te 19 Mayıs coşkusu sanatla renklenecek

Gölcük Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtpark’ta gençleri sanatla buluşturacak. 19 Mayıs Pazar günü düzenlenecek “19 Mayıs Gençlik Atölyeleri” etkinliklerinde bayram coşkusunu yaşayan gençler, birçok sanat dalı ile tanışma fırsatı yakalayacak. 14.30-19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte 13-18 yaş arasındaki gençler; keçe, ahşap yakma, tahta baskı, anahtarlık, bileklik ve ebru atölyelerinde sanat dallarını öğrenerek yeteneklerini geliştirecekler.
GENÇLER SANATSAL YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEK
Gençlerin 19 Mayıs coşkusuna fayda katacak “19 Mayıs Gençlik Atölyeleri” Anıtpark’ta kurulacak stantlarda sanatsever gençleri ağırlayacak. Gün boyu sürecek etkinlikte; birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerde sanat faaliyetleriyle gençler, yeteneklerini geliştirecekler.
UZMAN EĞİTMENLER BİLGİLENDİRECEK
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek atölyelerde; Gölcük Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından sanat dalları hakkında geniş bilgiler verilecek olan etkinlikte, gençler uygulama yaparak kendi sanat eserlerini üretme şansı yakalayacaklar.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.