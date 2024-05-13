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Kamil Öçbe yeniden başkan

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Kartepe Turizm Derneği, 28 Mart’ta gerçekleştirdiği olağan kongreden sonra görev dağılımını yeni tamamladı. Yönetim Kurulu’nun kendi içerisinde gerçekleştirdiği görev dağılımında mevcut dernek başkanı Kamil Öçbe, yeniden dernek başkanlığına getirildi.

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YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Kartepe Turizm Derneği, 28 Mart’ta gerçekleştirdiği olağan kongreden sonra görev dağılımını yeni tamamladı. Yönetim Kurulu’nun kendi içerisinde gerçekleştirdiği görev dağılımında mevcut başkanı Kamil Öçbe, yeniden dernek başkanlığına getirildi. Kamil Öçbe, başkanlığında oluşturulan yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Kamil Öçbe (Dernek Başkanı), Yusuf Korkmaz( Başkan Yardımcısı), Muhammet Çağlar(Sekreter), Tuncay Aktürk( Sekreter). Yönetim Kurulu üyelerine ise, Cahit Çağlın, Süleyman Atmaca,  Asım Zeki Dede, Yusuf Arıkan, Musa Ejderoğlu, İsmail Şahinbaş, Fikret Ergün, Musa Kolay, Akif Öztürk, Kemal Mut getirildi.

5 AYRI KOMİTE OLUŞTU

Dernek yönetimi, kendi aralarında 5 ayrı çalışma komitelerini de oluşturdu. Bunlar; Medya birimi, çalıştay birimi, kamu ilişkileri birimi, spor birimi ve kadın kolları birimi.  Oluşturulan her birim yönetim kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda kendi alanlarında gerekli çalışmalar, görüşmeler raporlama yapacak ve yaptıkları çalışmalar konusunda yönetim kurulunu bilgilendirir.

KARTEPE’DEN HER TURİST MEMNUN OLACAKTIR

Yönetim kurulundaki görev dağılımından sonra tüm üyelere ve yönetim kuruluna teşekkür eden dernek başkanı Kamil Öçbe, “Öncelikle amacımız Kartepe turizminde bugüne kadar olduğu gibi belirleyici katılımcı ve coğrafi konum ve talepler doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalarda yönlendirici olmak.   Kocaeli ve ülkemiz adına katkı sağlayabileceğimiz projelerin oluşturulması ve paydaşlarımızla bunları hayata geçirmektir. Derneğimiz yerli ve yabancı misafirlerimizin memnuniyetlerini arttıracak ilçemize ve şehrimize katma değer kazandıracak çalışmalarda bulunup bölgemizin kalkınma ve gelişmesinde her türlü katkıyı sağlayacaktır.

TELEFERİK PROJESİ KARTEPE’YE DEĞER KAZANDIRDI

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin tamamlanıp hayata geçirilmesi ile birlikte ilçemiz ayrı bir ivme ve değer kazandı.  Yerli ve şehir dışından gelen yabancı turistlerin akınına uğramıştır. Ramazan Bayramı boyunca teleferikten istifade eden kişi sayısı 120 bini aştı. Büyükşehir belediyemiz önceliğinde Kuzu Yayla ’da yapılması planlanan destinasyonların tamamlanması konusunda alt ve üst yapıda yapılacak çalışmalarda dernek olarak gerekli yapıcı katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Turizm alanında ses getirecek bir Turizm çalıştayı yapacağız.  İlçemize turizm alanında yapılan tüm çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen büyükşehir belediye başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a ve ilgili kamu görevlilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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13 May 2024 - 16:06 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İlker Lüleci̇ - Tebrik ederim arkadaşım sağlık ve huzurlu çalışmalar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 17:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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