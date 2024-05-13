Armasını satmayan Eskişehirspor’a selam olsun

Cantuğrul - Ne kadar düşman gibi davransakta tıpkı eskişehirspor a açılan pankart gibi bursaspor a da bir pankart yapılmalı çünkü eskişehirspor gibi bursaspor gibi Karabük gibi Diyarbakır gibi Zonguldakspor gibi vanspor gibi bu şehir takımlarını daha da çoğalta biliriz İstanbul un semt takımları yerine şehir takımları süper ligde ve 1 ligde olmalılar türk futbolunun şehir takımlarına çok ihtiyacı var her konuda biz öyle yada böyle 1 lige kadar geldik şimdi sıra diğerlerinde inşallah bir gün armasını formasını camiasını satmayan şehir takımları ile dolu bir süper lig görürüz selam olsun tüm şehir takımlarına