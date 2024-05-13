Armasını satmayan Eskişehirspor’a selam olsun

Cumartesi günü Sakaryaspor maçından bize yansıyan en güzel görüntü Kocaeli Stadı’nda tribününe asılan Eskişehirspor pankartıydı.
Maça biraz erken geldim.
Henüz tribünler dolmamıştı.
Boş tribünde kale arkasındaki o pankart hemen gözümüze çarptı.
Kocaelisporlu taraftarlar Türk futbolunun efsane takımı, şimdi Bölgesel Amatör Lig’e düşen Eskişehirspor için çok anlamlı bir pankart asmışlar.
Pankartta, “Aynı yoldan geçti Körfez, geri dönecek elbet ES-ES”
… … …
Anadolu’nun İstanbul takımlarına ilk kafa tutan kulüptür Eskişehirspor.
Türk futboluna birçok yıldız kazandırdılar.
Süper Lig’den düştüler, çıktılar…
Kocaelispor gibi bu kez dibi görüp, BAL’a kadar indirler.
Bu sezon BAL’da ilk yıllarında şampiyon olup, 3.Lig’e çıkarlar diye tahmin ediyorduk…
Takımın başına Önder Karaveli’yi bile getirdiler, başaramadılar.
Bu sezon 3.Lig’e çıkamadılar…
… … …
Bizde Eskişehirspor gibi BAL’da ilk yılımızda çıkamamıştık.
Sonraki sezon BAL’dan çıkıp, yeniden Kocaelispor efsanesini yazmaya başladık.
Umarım Eskişehirsporlu dostlarımızda bizim yolumuzdan gelirler…
Tırnaklarıyla kazarak yeniden üst lige çıkarlar.
Çünkü Eskişehirspor, Göztepe, Malatya ve Gaziantep gibi kolay olanı yapmadı.
Armasını satmadı, kulübün isminin önüne ve arkasına bir şey ekletmedi.
Onun için Eskişehirspor Kulübü yaşamalıdır…
Bursaspor, Balıkesirspor, Altay, Karşıyaka ve Diyarbakırspor yaşamalıdır…
Türk futbolunun bu değerlere ihtiyacı var.
Futbol şehirlerine ihtiyacı var…
Haydi Eskişehirspor…
Kalk ayağa…
Sen Anadolu efsanesisin, başarırsın…
Bu arada bu pankartı kim düşünüp, astıysa hepsinin eline sağlık…
Şimdi Anadolu dayanışmasının zamanı…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Eski̇şehi̇r Es Es - Teşekkürler emeklerinize kaleminize sağlık çok güzel olmuş ?❤?❤?
Körfezzz - Yüreğinize sağlık…Es Es e sevgiler selamlar
Anadolu Renkleri - Sn, Uğur Uludağ Seni kutluyorum.Vicdanının sesini yazına taşımışsın.İşte böyle olmalıyız.Şimdi silkinme zamanı,haydi ANADOLU..!Sanmasınlar;yıkıldık.Sanmasınlar'ki çöktük.Bir başka bahar için yaprak döktük.
Cantuğrul - Ne kadar düşman gibi davransakta tıpkı eskişehirspor a açılan pankart gibi bursaspor a da bir pankart yapılmalı çünkü eskişehirspor gibi bursaspor gibi Karabük gibi Diyarbakır gibi Zonguldakspor gibi vanspor gibi bu şehir takımlarını daha da çoğalta biliriz İstanbul un semt takımları yerine şehir takımları süper ligde ve 1 ligde olmalılar türk futbolunun şehir takımlarına çok ihtiyacı var her konuda biz öyle yada böyle 1 lige kadar geldik şimdi sıra diğerlerinde inşallah bir gün armasını formasını camiasını satmayan şehir takımları ile dolu bir süper lig görürüz selam olsun tüm şehir takımlarına
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.