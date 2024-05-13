Başkan Ölmez'den yeni evlenecek çiftlere müjde

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kandıra Belediyesi arasında imzalanan protokol ile “Ailemiz İstikbalimiz” sloganıyla Kandıra’da yeni evlenecek çiftlere iyi başlangıç yapabilme fırsatı sunacak olan “Evlilik Öncesi Eğitimleri” çalışmaları başlatıldı.

Kısa zamanda hizmete girmesi hedeflenen çalışma ile dünya evine girecek yeni çiftlere evlilik ve aile bilinci kazandırılırken, Aile eğitim programı ile de bu konuda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet verilecek.

Kaynak: BÜLTEN