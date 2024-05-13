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Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”

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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliğinde öğrencilere söyleşi gerçekleştiren Engelli birey AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, “Hayatımda ilginç hikayeler var. 18 yaşına kadar ellerim cebimde gezdim. Bizler yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın” mask
Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”
Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”
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KOÜ’DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelli bir birey olan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın meclise uzanış hikayesini anlatan Buğday Tanesi filminin gösterimi gerçekleşti. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren, öğretim üyeleri, engelli bireyler ve öğrenciler katıldı.

 

İNSANLIĞA UMUT OLMAK İSTİYORUZ

İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram Buğday Tanesi film gösteriminin ardından katılımcılara bir söyleşi gerçekleştirdi. Bayram konuşmasında, “Buğday Tanesi derneğini kurduk. Amacımız 81 ilde engelli yaşam ve rehabilitasyon merkezlerini hayata geçirmek. Türkiye engelli kardeşlerimiz için tüm dünyada örnek olacaktır. Yaşadığımız dünya depremler felaketler olağanüstü halleri sürekli gördüğümüz dönemlerden geçiyoruz. Gaziantep’te hayata geçirdiğimiz Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde 12 bin kardeşimizin elini ayağını yaparak onları özgürlüğe kavuşturmak ve insanlığa umut olmak istiyoruz. Buğday Tanesi engelli kardeşlerimiz için bir umuttur.

 

MÜCADELEMİZ ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN

Hayatımda ilginç hikayeler var. Bizler yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın. 18 yaşına kadar ellerim cebimde gezdim. Bizler Allah’ın aciz kulları insanız. Yaşadığımız dünyada geleceğe yön çizme açısından görevlerimiz var. Hakim olamadık ama kanunu değiştirdik. Engelleri kardeşlerimizin kaymakam olmasının önünü açmak için çalışıyoruz. Mücadelemiz engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye içindir. Liyakatı baz alarak yapacağımız çok şey var. Gençler pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Yarının ne getireceği belli olmaz. Dik duracağız. Üzülmeyeceğiz, kendimizden çok yukarı değil aşağıya bakacağız. Yazılmış kader çizgisini yaşayacağız. Sabretmek ve şükretmek gerekiyor.” dedi. Yavuz SOLMAZ

 

USKAF’TA DEZAVANTAJI GRUPLARI ELE ALACAĞIZ

Katılımları sebebiyle İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a teşekkür eden Rektör Cantürk: “Ulusal Sağlıkta Kalite Forumlarını (USKAF) geçtiğimiz yıl Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri adıyla yapmak 6 Şubat depremleri sonrasında aklımıza gelmişti. Bu sene de dezavantajı gruplarda sağlık hizmetlerinde kalitesi şeklinde Ulusal Sağlıkta Kalite Forumlarını düzenlemek istiyoruz. Bu projede desteğini yanımızda hissetmek bizim için mutluluk verici olur. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim.” dedi. 

 

Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”

SERKAN BAYRAM: AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli bir birey olmasına dair yaşadığı zorlukları anlattığı konuşmada, “Buğday Tanesi Derneğini kurduk. Amacımız 81 ilde engelli yaşam ve rehabilitasyon merkezlerini hayata geçirmek. Türkiye engelli kardeşlerimiz için tüm dünyada örnek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ: Kocaeli Üniversitesi’nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili olan Serkan Bayram’ın hayatını anlatan film gösterimi yapılırken sonrasında Bayram öğrencilere seslendi.

Engelli Milletvekili Serkan Bayram: “Biz yaşadık bizden sonrakiler yaşamasın”

REKTÖR CANTÜRK: Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk konuşmasında bu sene gerçekleştirilecek Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu’nu dezavantajlı gruplarda sağlık hizmeti kalitesini konu alacak şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Cantürk katılımı sebebiyle Bayram’a teşekkür belgesi takdim etti.

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13 May 2024 - 16:22 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmai̇l Ay - Engelli araç limitleri kaldırılsın kimse neden görmüyor bayiler kucağına atılıyor Engelli insanlar lütfen limitleri kaldırın artık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 18:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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