Gölcük Belediyesi tiyatro etkinliklerinde sıra Dest-İ İzdivaç'ta

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri Kervansaray’da buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında “Dest-i İzdivaç: Deliriyorum Ben Haberin Olsun-2” adlı yetişkin komedi oyunu 15 Mayıs Çarşamba günü ücretsiz olarak seyircisi ile buluşacak. “Deliriyorum Ben” adlı oyunun devamı niteliğindeki eğlenceli oyun saat 20.00’da perdelerini kaldıracak. Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek iki perdelik oyun, izleyicisine keyifli anlar yaşatacak.
Kültürel faaliyetlerle ilçenin adını tanıtmaya devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini tiyatro oyununa davet etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.