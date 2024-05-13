Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faizde Kan Kaybı Başladı

Ekonomim gazetesinin haberine göre mevduat ile katılım hesaplarında stopajın 2,5 puan artırılması ve faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 olarak uygulanan oranın yüzde 7,5'e yükseltilmesi, TL faizlerinde düşüş getirdi.

Faizlerde artış yerine sert bir düşüş yaşandı. Mevduta faiz oranları 8 puan birden geriledi. İşte detaylar…

Finansal sıkılaşma ve Türk Lirası birikimlerindeki artışa yönelik çabalar devam ederken, TL mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı artıyor ancak standart TL mevduat faiz oranları düşüş eğiliminde. Özellikle TL mevduatlarından elde edilen gelire uygulanan stopaj oranlarının artırılmasının ardından bankalar TL mevduat faizlerinde gerileme yaşıyor.

18 Nisan'da yüksek ve düşük tutarlı birikimler için geçerli olan TL mevduat faizi stopajı yüzde 50'nin üzerine çıktı ve ardından faiz oranları düştü. Örneğin, 3 aya kadar vadeli TL mevduatta yüksek birikimlere uygulanan faiz oranları yüzde 55'ten yüzde 45'e gerilerken, düşük birikimler için faiz yüzde 50,5'ten yüzde 41'e düştü.

Tüm birikim miktarları için geçerli olan standart TL mevduat faizleri de yüzde 50'nin üzerine çıktı ancak bu artış kalıcı olmadı. Özellikle TL mevduat gelirlerinden alınan stopaj oranlarının artırılmasının ardından bankalar standart TL mevduat faizlerini düşürme eğilimine girdi.

Net faiz gelirleri de belirgin şekilde azaldı. Örneğin, 18 Nisan'da bir yabancı banka, 50 bin lira altındaki 32 günlük vadeli mevduata yüzde 49 faiz uyguladı. Ancak 12 Mayıs'a gelindiğinde faiz oranı 8 puan düştü ve net faiz geliri azaldı.

Benzer şekilde, 45 bin liralık mevduatta da benzer bir düşüş yaşandı. 18 Nisan'da yüzde 49 olan faiz oranı, 12 Mayıs'ta düşüş gösterdi ve net faiz geliri azaldı.

Üç aya kadar vadeli mevduatta da benzer bir trend görüldü. 18 Nisan'da yüzde 51 olan faiz oranı, 12 Mayıs'ta düşüş gösterdi ve net faiz geliri azaldı.

Bankalar arasında rekabet de artıyor. Örneğin, geçen hafta bir yerli özel banka, 25-100 bin lira arası birikimlere daha yüksek faiz oranları sunmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi