Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Obezitenin kanserle ilişkisi tespit edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

İsveç’te yapılan araştırmada kanser vakalarının yüzde 40’ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine açıklamalarda bulunan  İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, "Bu çalışma Avrupa Obezite Kongresi’nde sunularak büyük yankı uyandırdı. Normalde bilinen 13 tane obezite ile ilişkili kanser hastalığının yanı sıra bu araştırmada yaklaşık 32 tane kanser rahatsızlığının obezite ile ilişkisi olduğu tespit edildi" dedi.

Obezitenin kanserle ilişkisi tespit edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Obezite ile ilişkili normalde 13 kanser hastalığının bilindiğini, yapılan araştırmayla 32 kanser hastalığının obezite ile ilişkili olduğunun tespit edildiğini aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, 40 yıl boyunca 4 milyonun üzerinde insanla yapılan araştırma sonucunun kendilerini de şaşırttığını söyledi. Araştırmanın büyük yankı uyandırdığını aktaran Doç. Dr. Berk, "Avrupa Obezite Kongresi’nde son ayda yayınlanan çalışmanın verisi. Bizler de biraz şaşırdık açıkçası. Normalde bilinen 13 tane obezite ile ilişkili kanser hastalığının yanı sıra bu araştırmada yaklaşık 32 tane kanser rahatsızlığının obezite ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca 4 milyonun üzerinde insan takip edilerek bu sonuca varıldı. Araştırmacılar, obezite ile ilişkili kanser sayılarının bu şekilde artışını obezitenin son yıllarda tüm dünyada bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı bu çalışmayla. Obezite neden kansere neden oluyor? Biz bu konuda daha çok meme kanseri, böbrek kanseri gibi çok bilinen kanserlerle ilişkisini bilirken, bu araştırmayla birçok kanser vakasının da obezite ile ilişkili olduğunu görmüş olduk. Obezite ile ilişkili olarak kronik inflamasyonun ya da hormonal değişikliklerin bu kanser gelişiminde rol oynadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili ileriki dönemde birçok araştırmanın yapılması ve ülkelerin obezite konusunda tedbir almaları gerekmektedir. Her 10 vakanın yaklaşık 4’ü obezite ile ilişkili olduğu saptanmış oldu bu çalışmayla. İsveç’te yapılan bu çalışma; Avrupa Obezite Kongresi’nde sunularak büyük yankı uyandırdı. Biz de obezitenin gerçek anlamda hem vücut sağlığı için önemli olduğunu hem de kanser vakalarının artışından sorumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Obezite oranı en çok Batı Karadeniz ve Orta Anadolu’da"


Türkiye’de obezite oranının en çok kadınlarda olduğunu ve bölge insanı olarak da Batı Karadeniz’de görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Berk, "Türkiye’de obezite oranı en fazla yüzde 37’lerde kadınlarda tespit edilmiştir. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 24’lerdedir. En fazla obezite oranımız Batı Karadeniz’de iken Orta Anadolu’daki insanlarımız obezitede ikinci sırada yer almaktadır. Obezite ile ilişkili olarak en çok tespit edilen kanserlerden meme kanseri yıllardır bilinmekteydi. Obezitedeki hormonal dengelerin bozulması, östrojen hormonunun artışı meme kanserinin gelişiminde esas rol oynamaktadır. Veya meme kanseri olmuş bir kişinin yaşamı boyunca obez halde olması, hastalığın tekrarlama riskini artırdığı bilimsel verilerle gösterilmiştir. O nedenle mümkün olduğu kadar obeziteyle mücadele etmek, hastalanmamak, hastalandıktan sonra da obeziteyi bertaraf etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Beslenme ve egzersiz önemli


Obezite ile mücadelede beslenme ve egzersizin önemine de değinen İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, "Obeziteden korunmak için en önemli şey yediklerimizin içeriği ve dengeli beslenme. Bunun yanı sıra vücudun mutlaka harekete ve egzersize ihtiyacı vardır. Obeziteyi bertaraf etmek için hem yediklerimizi hem de günlük aktivitelerimizi mutlaka planlamamız gerekmektedir. Özellikle egzersizler, düşük yağ içerikli besinlerle beslenmeler obeziteyi önlemenin temel taşlarını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# HER, Türkiye, çalışma

13 May 2024 - 16:53 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.002 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücre...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL