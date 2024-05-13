Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem

İzmit Metropol İş Merkezi Tanyeli Düğün Salonu’nda gerçekleşen, 3 bin 426 üyeli 213 delegeli kongrede 166 kişi oy kullandı. Bir oy geçersiz sayıldı.

TOPAL’IN EKİBİ ÜSTÜN ÇIKTI

‘Bir dönemin değil Kemalist devrimlerim devamıyız” sloganı ile hazırlanan Tuğba Topal önderliğindeki liste seçimden önde çıktı. Denetleme ve Disiplin Kurulu’na seçilen, en yüksek oyu alanlar bu ekipten oldu. Yönetim kurulunda bu ekipten 5 isim girerken; Coşkun Sarı ile Önder Sevim diğer listeden yönetime seçilmeyi başaran isimler oldu.

Bu sonuçların ardından Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube’de başkan ve diğer görevler yönetimin kendi arasında yapacağı toplantı sonrası belirlenecek. Bu sonuçla başkanlık görevini Tuğba Topal’ın üstlenmesi bekleniyor.

TUĞBA TOPAL- En yüksek oyu alarak yönetime seçildi. Başkan olacak.

COŞKUN SARI- Diğer listenin önder ismi, listeyi delen iki isimden biri oldu.

YALNIZ BIRAKMADILAR- Eğiti-İş Kocaeli 1 Nolu Şube’nin genel kurulunu milletvekili Mühip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu isimler takip etti.

EĞİTİM-İŞ KOCAELİ

1 NOLU ŞUBE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU: Tuğba Topal 114, Gül İzkavaz 98, Ersin Tolga Başbay 95, Yasemin Öztürk 84,Önder Sevim 81, Coşkun Sarı 81, (Yedekler) Sonay Aslan 79, Gülcan Yılmaz 79, Mustafa Kanıbol 78, Mustafa Çağdaş Çandır 76,Halil Küçükkahyaoğlu 73, Pınar Pınarlı 67, Muzaffer Oğuz 62, Pınar Genç Topçuoğlu 62 oy

DENETLEME KURULU: Sabri Mutlu 115, Bülent Uğrasız 97, Zeynep Gerim 97, (Yedekler) Hatice Demir 72, Murat Göçmen 65, İlknur Uçak 63

DİSİPLİN KURULU: Nazım Durmuş 106, Cantürk Şanal 99, Halil Bağdat 80, (Yedekler) Özlem Koyuncu 71, Fatma Akkurt 63, Oktay Ayyıldız 54 oy

GENEL MERKEZ DELEGELERİ:

Tuğba Topal 103, Sabri Mutlu 93, Nazım Durmuş 89, Bülent Uğrasız 84, Gül İzkavaz 83, Cantürk Şanal 76, (Yedekler)Sonay Aslan 65, Coşkun Sarı 65, Deniz Alkan 61, Önder Sevim 69, Cem Uçak 59, Mustafa Çağdaş Çandır 56, Ömer Keskinli 15, Şükran Dalmış 7 oy