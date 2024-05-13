Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem

ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube 6’ncı olağan genel kurulunu tamamladı ve yeni dönem yöneticileri belirlendi. İki listenin yarıştığı, çarşaf liste yöntemine göre yapılan seçimi Tuğba Topal önderliğindeki ‘Bir dönemin değil Kemalist devrimlerim devamıyız” sloganıyla çıkartılan listede yer alan isimlerin ağırlıklı olduğu ekip kazandı. Coşkun Sarı önderliğinde “Laik, bilimsel çağdaş eğitim için dinamik ve tecrübeli kadromuz ile hazırız” sloganlı ekip ise yönetime iki ismi sokmayı başardı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem mask
Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem
Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Metropol İş Merkezi Tanyeli Düğün Salonu’nda gerçekleşen, 3 bin 426 üyeli 213 delegeli kongrede 166 kişi oy kullandı. Bir oy geçersiz sayıldı.

TOPAL’IN EKİBİ ÜSTÜN ÇIKTI

‘Bir dönemin değil Kemalist devrimlerim devamıyız” sloganı ile hazırlanan Tuğba Topal önderliğindeki liste seçimden önde çıktı. Denetleme ve Disiplin Kurulu’na seçilen, en yüksek oyu alanlar bu ekipten oldu. Yönetim kurulunda bu ekipten 5 isim girerken; Coşkun Sarı ile Önder Sevim diğer listeden yönetime seçilmeyi başaran isimler oldu.

Bu sonuçların ardından Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube’de başkan ve diğer görevler yönetimin kendi arasında yapacağı toplantı sonrası belirlenecek. Bu sonuçla başkanlık görevini Tuğba Topal’ın üstlenmesi bekleniyor. 

Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem

TUĞBA TOPAL- En yüksek oyu alarak yönetime seçildi. Başkan olacak.

Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem

COŞKUN SARI- Diğer listenin önder ismi, listeyi delen iki isimden biri oldu.

Eğitim-İş 1 Nolu Şube’de yeni dönem

YALNIZ BIRAKMADILAR- Eğiti-İş Kocaeli 1 Nolu Şube’nin genel kurulunu milletvekili Mühip Kanko, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu isimler takip etti.

EĞİTİM-İŞ KOCAELİ

1 NOLU ŞUBE YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU: Tuğba Topal 114, Gül İzkavaz 98, Ersin Tolga Başbay 95, Yasemin Öztürk 84,Önder Sevim 81, Coşkun Sarı 81, (Yedekler) Sonay Aslan 79, Gülcan Yılmaz 79,  Mustafa Kanıbol 78, Mustafa Çağdaş Çandır 76,Halil Küçükkahyaoğlu 73, Pınar Pınarlı 67, Muzaffer Oğuz 62, Pınar Genç Topçuoğlu 62 oy

DENETLEME KURULU: Sabri Mutlu 115,  Bülent Uğrasız 97, Zeynep Gerim 97, (Yedekler) Hatice Demir 72, Murat Göçmen 65, İlknur Uçak 63

DİSİPLİN KURULU: Nazım Durmuş 106, Cantürk Şanal 99,  Halil Bağdat 80, (Yedekler) Özlem Koyuncu 71, Fatma Akkurt 63, Oktay Ayyıldız 54 oy

GENEL MERKEZ DELEGELERİ:

Tuğba Topal 103, Sabri Mutlu 93, Nazım Durmuş 89, Bülent Uğrasız 84, Gül İzkavaz 83,  Cantürk Şanal 76,  (Yedekler)Sonay Aslan 65, Coşkun Sarı 65, Deniz Alkan 61, Önder Sevim 69,  Cem Uçak 59,  Mustafa Çağdaş Çandır 56,  Ömer Keskinli 15,  Şükran Dalmış 7 oy

  

# Kocaeli, İzmit, başkan, Milletvekili, yönetim, ilçe

13 May 2024 - 17:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.002 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücre...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL