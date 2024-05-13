Kocaeli’de 128 olayda 154 kişiye işlem yapıldı

118 OLAYDA 141 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 06.05.2024-12.05.2024 tarihleri arasında Uyuşturucu ve Uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda 118 olayda 141 kişiye adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 130’u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 7 kişi tutuklandı. 1kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21 BİN 350 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulama ve operasyonlarda 605 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 344 gr esrar,2 gr kokain,9 gr skunk,118 gr metamfetamin,74 adet sentetik ecza,58 adet ecstasy 2 gr eroin ele geçirildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 350 tl para ve 4 ad hassas terazi ele geçirildi.

1O OLAYDA 13 KİŞYE İŞLEM YAPILDI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 06.05.2024-12.05.2024 tarihleri arasında düzenledikleri operasyon ve uygulamalarda, 10 olayda; 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon ve uygulamalarda 26 gr esrar,19 kök kenevir bitkisi,518 gr sentetik kannabinoid (bonzai),13 gr skunk,611 gr metamfetamin,13 ad sentetik ecza ele geçirildi.