Akça Koca Kültür Platformu Van ziyaretinden keyifli döndü

Ayşegül Karakadılar’ın organize ettiği “Van”’ın tarihi, dini, kültürel, ekonomik değerlerinin yanında doğal güzelliklerini, iklimini, yöresel lezzetlerini, yöresel el sanatlarını ve yöre insanını keşfetmeye yönelik yapılan seyahate kalabalık katılım oldu.

VAN’IN HER YERİ GEZİLDİ

İlk gün Van Ferit Melen Havaalanına inen ve rehberler Özkan Deniz ve Ahmet Erdoğan tarafından karşılanan grup, Van Müzesi ve Van Kalesi’ni gezdi.

Grup üyeleri akşam da Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelindeki türkü gecesine katılım sağladı.

Van turunun ikinci gününde Van Gölü’nde tekne gezisi yapıldı, şehir turu sonrası Ahlat’a gidildi.

Akça Koca Kültür Platformu üyelerinin Van turunda üçüncü gün Muradiye Şelalesi ve İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi ziyareti yapıldı. Grup son gün ise Zernek Barajı, Hoşap Kalesi’ni gördü; Yavuzlar köyündeki Vanadokya ismiyle anılan peri bacalarını gezdi. Van gezisi otlu peynir, tereyağı, bal ve diğer yöresel ürünler alınarak tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi