Gebze’nin trafik sorununu GTO, UKOME’ye aktardı

Gebze’deki bu toplantıya GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; Yönetim Kurulu Üyeleri, 26. Meslek Komite Üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerinden Ahmet Şahin, İlhan Yılmaz ve Muhammed Mustafa Görcü, Gebze Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Asker Çoban ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Umur katıldı.
TALEPLER İLETİLDİ
Toplantıda Meslek Komite Üyelerinden gelen talepler yetkililere iletildi.
GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş; bölgedeki trafik yoğunluğu ve bazı bölgelerdeki yol güzergahlarında düzenleme yapılması gerekliliği, Mutlukent, Kirazpınar, Tatlıkuyu, Beylikbağı, Darıca, Dilovası, Çayırova ve Köşklüçeşme bölgelerinde servis araçlarının park edebilecekleri otopark ve sosyal alanların belediye tarafından tahsis edilmesi hususlarını da toplantıda dile getirildi.
Toplantı sonucunda gerekli incelemelerin yapılarak tekrar bir araya gelinmesine ve yapılacak düzenlemeler ile ilgili bir aktarımın yapılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.