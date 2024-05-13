Bir sigara grubuna daha zam geldi

X hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesine yer verdi. Zammın ardından Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.
Esse #sigara gurubuna da #ZamGeldi zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece pic.twitter.com/uqVftNS2nR
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 13, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.