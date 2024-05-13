Çorum FK tam kadro hazırlanıyor

Kırmızı-Siyahlı ekip maça tam kadro hazırlanıyor. Bu arada Çorumlu futbol severlerin mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Maçın tamamı dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Çorum FK yönetimi tur primini de 150 bin TL olarak belirledi.
“HİÇ BİR ŞÜPHEMİZ YOK”
Teknik Direktör Serkan Özbalta kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajında, “Hedefimiz Süper Lig. Bu doğrultuda ilk olarak Kocaelispor maçına odaklanmalıyız. Bugüne kadar gösterdiğimiz özveriyi, disiplini ve ciddiyeti rakip takıma saygı göstererek amansız, fakatsız, koşulsuz tek vücut halende kenetlenerek bir üst tura çıkacağımızdan hiçbir şüphem yoktur” dedi.
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.