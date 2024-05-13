Çorum FK tam kadro hazırlanıyor

Kırmızı-Siyahlı ekip maça tam kadro hazırlanıyor. Bu arada Çorumlu futbol severlerin mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Maçın tamamı dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Çorum FK yönetimi tur primini de 150 bin TL olarak belirledi.

“HİÇ BİR ŞÜPHEMİZ YOK”

Teknik Direktör Serkan Özbalta kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajında, “Hedefimiz Süper Lig. Bu doğrultuda ilk olarak Kocaelispor maçına odaklanmalıyız. Bugüne kadar gösterdiğimiz özveriyi, disiplini ve ciddiyeti rakip takıma saygı göstererek amansız, fakatsız, koşulsuz tek vücut halende kenetlenerek bir üst tura çıkacağımızdan hiçbir şüphem yoktur” dedi.

Kaynak: Spor Servisi