Gürsel’in puan ortalaması: 1.09

ÜÇÜNCÜ ALDI, ALTINCI BIRAKTI

Sakaryaspor yenilgisinin ardından görevine yönetim kurulu tarafından son verilen Mustafa Gürsel’i camia en başından beri benimsemedi. Göztepe ve Bandırma maçlarındaki flaş sonuçlara rağmen taraftar Gürsel’i hiç sevemedi. Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından 24. hafta itibariyle görevine başlayan Mustafa Gürsel ile çıkılan 6’sı deplasmanda olmak üzere 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alındı, bu süreçte 12 gol atılırken, 16 gol yenildi. 11 maçta alınan 12 puanın karşılığında Gürsel’in maç başı puan ortalaması 1. 09 oldu. Gürsel ikinci Göztepe’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada aldığı takımı İzmir ekibinin 15 puan gerisinde altıncı sırada bıraktı.

Mustafa Gürsel dönemi maçlarımız:

2-2 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ(D)

0-0 ERZURUMSPOR FK(D)

1-2 TUZLASPOR A.Ş.

2-0 GENÇLERBİRLİĞİ(D)

3-2 GÖZTEPE A.Ş.

1-1 AHLATCI ÇORUM FK(D)

2-0 BITEXEN GİRESUNSPOR

1-0 ÜMRANİYESPOR(D)

3-1 TEKSÜT BANDIRMA SPOR

3-0 BODRUM FK(D)

0-2 SAKARYASPOR A.Ş.

Kaynak: Spor Servisi