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13 May 2024 - 18:46- Gündem G:

Fritolay’da önemli gün

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Fritolay fabrikasında çalışan 370 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde artık sona gelindi. Tek Gıda İş Sendikası ve işverenin ücret noktasında anlaşma noktasına geldiği ve yarın(salı) yapılacak görüşmede sözleşmenin bitirilmesi bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Fritolay’da önemli gün mask
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ŞUBAT AYINDA BAŞLADI

Kartepe’de üretim yapan Fritolay fabrikasında çalışan 370 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yarın(salı) sonuçlanabilir. Sözleşme görüşmelerinin şubat ayında başladığı, arabulucu sürecine girmesine rağmen görüşmelerin sürdüğü fabrikada artık sona gelindi.

İşveren ile fabrikada örgütlü olan Tek Gıda-İş Sendikası arasında bugün yapılacak son görüşmede sözleşmenin masada bitirilmesi bekleniyor. Sendika ilk verdiği taslakta 50 bin lira seyyanen istediği zam teklifinde değişikliğe gittiği ve işçilerin kıdemini, unvanını gözeten bir kademeli zam sistemine geçtiği öğrenildi.

İŞÇİLER SENDİKAYA GÜVENİYOR

Tek Gıda-İş Sendikası işverene verdiği taslakta aylık ücretleri 21 bin lira olan Fritolay işçileri için ilk 6 ay 50 bin lira artı 1000 lira kıdem zammı uygulanmasını istedi. İkinci 6 ay ise 6 aylık gerçekleşen enflasyon üzerine yüzde 20 zam talep etti. Verilen taslakta mevcutta 17 bin 33 lira olan sosyal paketin 130 bin liraya, 842 bin lira olan erzak yardımının Kurban Bayramında net 15 bin, Ramazan Bayramında net 10 bin lira olması istendi.

Ancak işverenin masaya getirdiği tekliflerde ve işçilerin kıdemleri de gözetilerek teklifte değişiklik yapıldığı öğrenildi. İşçiler, kıdem ve unvana göre yapılacak zammın kendileri için önemli olduğunu, sendikanın masada işçiyi enflasyona ezdirmeyecek bir ücretle döneceğine inanıyor. Bugün yapılacak görüşmede işveren ve sendikanın en son tekliflerini masaya koyarak anlaşma zemini oluşturması bekleniyor.

# sosyal, Kartepe, Tek Gıda-İş Sendikası, Fritolay

13 May 2024 - 18:46 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

İzmitli - ohhh ne güzel süriye hanım 15 yıllık çalışan şu an da 18500tl brüt ücrele çalışıyor bu fabrikada sana da bu haberleri sb. başkanı her sözleşme döneminde abartarak yazdırıyor anladığım kadarıyla. Lütfedip bir tane çalışanla da görüşseydiniz keşke yanıyor frito lay yanıyor

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 19:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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