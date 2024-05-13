Fritolay’da önemli gün

ŞUBAT AYINDA BAŞLADI

Kartepe’de üretim yapan Fritolay fabrikasında çalışan 370 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yarın(salı) sonuçlanabilir. Sözleşme görüşmelerinin şubat ayında başladığı, arabulucu sürecine girmesine rağmen görüşmelerin sürdüğü fabrikada artık sona gelindi.

İşveren ile fabrikada örgütlü olan Tek Gıda-İş Sendikası arasında bugün yapılacak son görüşmede sözleşmenin masada bitirilmesi bekleniyor. Sendika ilk verdiği taslakta 50 bin lira seyyanen istediği zam teklifinde değişikliğe gittiği ve işçilerin kıdemini, unvanını gözeten bir kademeli zam sistemine geçtiği öğrenildi.

İŞÇİLER SENDİKAYA GÜVENİYOR

Tek Gıda-İş Sendikası işverene verdiği taslakta aylık ücretleri 21 bin lira olan Fritolay işçileri için ilk 6 ay 50 bin lira artı 1000 lira kıdem zammı uygulanmasını istedi. İkinci 6 ay ise 6 aylık gerçekleşen enflasyon üzerine yüzde 20 zam talep etti. Verilen taslakta mevcutta 17 bin 33 lira olan sosyal paketin 130 bin liraya, 842 bin lira olan erzak yardımının Kurban Bayramında net 15 bin, Ramazan Bayramında net 10 bin lira olması istendi.

Ancak işverenin masaya getirdiği tekliflerde ve işçilerin kıdemleri de gözetilerek teklifte değişiklik yapıldığı öğrenildi. İşçiler, kıdem ve unvana göre yapılacak zammın kendileri için önemli olduğunu, sendikanın masada işçiyi enflasyona ezdirmeyecek bir ücretle döneceğine inanıyor. Bugün yapılacak görüşmede işveren ve sendikanın en son tekliflerini masaya koyarak anlaşma zemini oluşturması bekleniyor.