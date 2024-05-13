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13 May 2024 - 18:55- Gündem G:

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

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10 yıldan beri İzmit Akpınar TOKİ’deki 1+1 evlerin bulunduğu sitede oturan Safiye Yeniköy, site yönetiminin aidatlara yapmak istediği zamma isyan etti. Yönetimin görevini yapmadığını dile getiren Safiye Yeniköy, sürekli zam yapıldığını fakat hizmet alamadıklarını belirtti.

Muhammet Emin Can
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Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi mask
Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi
Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi
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PİSLİKLE MÜCADELE EDİYORUZ

2015’te hak sahiplerine teslim edilen İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı mevkiindeki Akpınar TOKİ Sosyal Konutları’nda sıkıntılar yaşanıyor. Sokak köpekleri, temizlik ve hizmet alma konusunda sorunlar yaşayan Akpınar TOKİ sakinleri, site yönetimlerinden dertli. Bölgedeki 1+1 dairelerin site yönetimi, aidatlara zam yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası site sakinleri duruma tepki gösterdi. Site sakinlerinden Safiye Yeniköy gazetemize konuşarak zam kararına isyan etti. Yeniköy, “Buraya taşındığımızdan beri sıkıntılarımız hiç çözülmedi. Aynı sorunlar ve pislikle mücadele ediyoruz.

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

YÖNETİMİ BİZ SEÇMEK İSTİYORUZ

Burada bir hizmet yok ama aidatlara gelince rakam hep çok. Aidatlara zam yapılırken internet faturaları, apartman aydınlatma faturalarını öne sürülüyor. 2022’de Valilik önünde Akpınar TOKİ sakinleri olarak aidatlar ve hizmet konusunda sesimizi duyurmaya çalıştık. O dönem aidata yapılması istenen zammın önüne geçtik fakat sonrasına site yönetiminden hiçbir hizmet görmedik. Taleplerimizi yönetimi görürsek söylüyoruz ama kendilerini de pek bulamıyoruz. Yönetimi biz seçmek istiyoruz.

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

ÖDEDİĞİM 3 AYIN FARKINI FAİZLE İSTEDİLER

Apartmanlarımızda kırılan, bozulan yerler var ama 10 yıldan beri hiçbir işlem yapılmadı. Aidatımız 33 TL’den 85 TL’ye çıkarılmıştı. Ben aidatımı 3 aylık peşin ödüyorum, 3 ay ödedikten sonra arada zam yapmışlar. Ödediğim 3 ayın farkını faiziyle istediler. Peşin ödemişim, zam yapan sensin. Benden neyin farkını, bir de faizli istiyorsun? Ayın 5’inde maaş alanlar var, devlet yardımıyla geçinenler var. Fatma ablamız var, maaşını 5’inde alanlardan. Ablamız 1’inde değil de 5’inde aidatı yatırdı diye 1500 TL faiz aldılar. Kadın tapusunu almak için 1500 TL daha fazla ödedi.

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

ADAM AKILLI HİZMET İSTİYORUZ

Yakın zamanda 33 TL olan aidat önce 85 TL oldu. Daha sonra aidat 170 TL oldu, şimdi de 250 TL yaptılar. Artık yeter, bu aidata zam yapılıyor ama hizmet gelmiyor. Eğer hizmet gelecekse 250 TL olsun ama aynı tas aynı hamam devam edecekse bu rakam 170 TL’de kalsın. Binalardaki kırık, dökük yerler yapılacak ve temizlik işi yapılacaksa artışa tamam ama bunlar yapılmayacaksa lütfen artışın önüne geçilsin. Burada neredeyse herkes devlet desteğiyle geçim sağlarken ve hizmet gelmezken vatandaş nasıl 250 TL versin? Adam akıllı hizmet istiyoruz. 80 TL fark buradaki insanlar için önemli” ifadelerini kullandı.

 

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

LASTİKLERLE KAPATIYORLAR-İzmit Akpınar TOKİ’deki 1+1 evlerin bulunduğu sitede kilidi bozulan pencereleri lastiklerle kapatıyorlar.

 

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

KIRILAN CAMLAR YERİNE TAKILMIYOR-Toplu konutlarda hizmet sorunu olduğunu belirten Safiye Yeniköy, kırılan camların yerine takılmadığını örnek gösterdi.

 

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

BİÇİLMİŞ OTLAR TOPLANMIYOR-Konutların çevre bakımı kapsamında biçilen otlar, bahçede olduğu gibi duruyor.

Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi
Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi
Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi
Akpınar TOKİ’de yönetime zam tepkisi

# sosyal, VAR, hizmet, İzmit

13 May 2024 - 18:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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