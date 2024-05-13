Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı

ÖZEL KORUMA ALANI GENİŞLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 2021 yılında Şahabettin Bilgisu Caddesi ve çevresi için genişlettiği Özel Koruma alanının sınırlarını yeniden belirledi. Bu koruma alanına Fevziye Cami ve Halkevi binasının çevresi de eklendi. Fevziye ve Halkevi binasına bakan parseller içinde koruma alanı içinde olmayan tüm yapılar koruma bandı içine alındı. Bölgenin koruma bandına alınması ile birlikte artık bu bölgede Bakanlık izni olmadan çivi dahi çakılmayacak.

KARAR 2023’TE ALINDI

İzmit merkezinde bulunan tarihi adanın daha önce belirlenen Özel Koruma alanı içinde Yeni Cuma Camiinden itibaren Fevziye Camiine Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne bakan tüm parsellerde bulunan yapılar yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu bu alanı genişletti. Cumhuriyet döneminin Kocaeli’deki ilk eser olan ve Cumhuriyetin ilk döneminin mimarisini yansıtan Halkevi binasının ve tarihi Fevziye Caminin çevresi 22 Aralık 2023 tarihinde Özel Koruma alanı içine alındı.

İZİNSİZ ÇİVİ ÇAKILMAYACAK

Geçtiğimiz yıl aralık ayında alanın karar; bölgede parselleri bulunan hak sahiplerine tebliğ edildi. Karar ile birlikte Fevziye Camii ve Halkevi binasına bakan Ayakkabıcılar Çarşısının eski Yemeniciler İçi olarak adlandırılan bölümü ile Halkevi meydanına paralel olan eski rulman, yedek parça satış dükkanlarının olduğu bölüm, Halkevi Meydanı Özel Koruma alanı içine alındı. Bu karar ile birlikte vatandaşlar kendi yapılarında yapacakları değişiklikler için belediye dışında bakanlıktan da onay almaları gerekiyor. İzinsiz bu bölgelerde çivi dahi çakılmayacak.

YENİ PLAN BÖYLE- Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, tarihi yapıların bulunduğu Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin devamında, Fevziye camii ile Halkevi binasının çevresindeki yerleri de özel koruma alanına dahil etti.