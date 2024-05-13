Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 22 Aralık 2023’te aldığı karar ile İzmit merkezindeki Özel Koruma alanını genişletti. Daha önce koruma altında olan Yenicuma’dan Fevziye Camiine kadar olan bölgeye Halkevi binası ve Fevziye Cami ile çevresi de eklendi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı mask
Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı
Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÖZEL KORUMA ALANI GENİŞLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 2021 yılında Şahabettin Bilgisu Caddesi ve çevresi için genişlettiği Özel Koruma alanının sınırlarını yeniden belirledi. Bu koruma alanına Fevziye Cami ve Halkevi binasının çevresi de eklendi. Fevziye ve Halkevi binasına bakan parseller içinde koruma alanı içinde olmayan tüm yapılar koruma bandı içine alındı. Bölgenin koruma bandına alınması ile birlikte artık bu bölgede Bakanlık izni olmadan çivi dahi çakılmayacak.

Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı

KARAR 2023’TE ALINDI

İzmit merkezinde bulunan tarihi adanın daha önce belirlenen Özel Koruma alanı içinde Yeni Cuma Camiinden itibaren Fevziye Camiine Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne bakan tüm parsellerde bulunan yapılar yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu bu alanı genişletti. Cumhuriyet döneminin Kocaeli’deki ilk eser olan ve Cumhuriyetin ilk döneminin mimarisini yansıtan Halkevi binasının ve tarihi Fevziye Caminin çevresi 22 Aralık 2023 tarihinde Özel Koruma alanı içine alındı.

 

İZİNSİZ ÇİVİ ÇAKILMAYACAK

Geçtiğimiz yıl aralık ayında alanın karar; bölgede parselleri bulunan hak sahiplerine tebliğ edildi. Karar ile birlikte Fevziye Camii ve Halkevi binasına bakan Ayakkabıcılar Çarşısının eski Yemeniciler İçi olarak adlandırılan bölümü ile Halkevi meydanına paralel olan eski rulman, yedek parça satış dükkanlarının olduğu bölüm, Halkevi Meydanı Özel Koruma alanı içine alındı. Bu karar ile birlikte vatandaşlar kendi yapılarında yapacakları değişiklikler için belediye dışında bakanlıktan da onay almaları gerekiyor. İzinsiz bu bölgelerde çivi dahi çakılmayacak.

 

Halkevi ve Fevziye Camii Özel Koruma alanına alındı

YENİ PLAN BÖYLE- Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, tarihi yapıların bulunduğu Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin devamında, Fevziye camii ile Halkevi binasının çevresindeki yerleri de özel koruma alanına dahil etti.

# yeni, Kocaeli, İzmit

13 May 2024 - 19:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.002 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücre...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL