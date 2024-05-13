Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor

SİVİL ARAÇLAR VE TAKSİLER
2023’te hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan İzmit özel halk otobüsleri, hastanede yolcu indirip bindirdikleri duraklar nedeniyle şikayetçi. Gün içerisinde binlerce vatandaşı hastaneye ulaştıran otobüs şoförleri, alandaki son durağa geldiklerinde yaşanabilecekleri yer bulamıyorlar. Hastane önündeki otobüs durağına gerek ticari sarı taksiler gerekse de sivil araçlar park ediyor.
SESLERİNİ DUYURDULAR
Yanaşacak yer bulamayan otobüs şoförleri tamamladığı turun ardından yer bulmak için vakit harcıyor, dinlenebilecekleri sürede kayıp yaşıyorlar. Otobüs şoförleri, başta vatandaşlar olmak üzere ticari taksi şoförlerinden konuyla ilgili daha hassas olmalarını isterken yetkililerden çalışma yapmalarını talep etti.
DURAĞA YANAŞAMIYORLAR-İzmit özel halk otobüsleri, yolcu indirip bindirecekleri hastane duraklarına taksiler ve sivil araçlar nedeniyle yanaşamıyorlar.
TAKSİLER DURAĞA PARK ETMİŞ DURUMDA-Önü açık olması gereken duraklara, ticari taksiler boydan boya park etmiş durumda.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.