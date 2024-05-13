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Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor

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Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan şehir içi otobüsleri, hastane bölgesindeki durakların sivil araçlar ve taksilerle dolu olması nedeniyle yetkililere seslendi.

Muhammet Emin Can
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Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor mask
Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor
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SİVİL ARAÇLAR VE TAKSİLER

2023’te hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan İzmit özel halk otobüsleri, hastanede yolcu indirip bindirdikleri duraklar nedeniyle şikayetçi. Gün içerisinde binlerce vatandaşı hastaneye ulaştıran otobüs şoförleri, alandaki son durağa geldiklerinde yaşanabilecekleri yer bulamıyorlar. Hastane önündeki otobüs durağına gerek ticari sarı taksiler gerekse de sivil araçlar park ediyor.

SESLERİNİ DUYURDULAR

Yanaşacak yer bulamayan otobüs şoförleri tamamladığı turun ardından yer bulmak için vakit harcıyor, dinlenebilecekleri sürede kayıp yaşıyorlar. Otobüs şoförleri, başta vatandaşlar olmak üzere ticari taksi şoförlerinden konuyla ilgili daha hassas olmalarını isterken yetkililerden çalışma yapmalarını talep etti. 

 

Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor

DURAĞA YANAŞAMIYORLAR-İzmit özel halk otobüsleri, yolcu indirip bindirecekleri hastane duraklarına taksiler ve sivil araçlar nedeniyle yanaşamıyorlar.

 

Şehir Hastanesi otobüsleri yanaşacak durak bulamıyor

TAKSİLER DURAĞA PARK ETMİŞ DURUMDA-Önü açık olması gereken duraklara, ticari taksiler boydan boya park etmiş durumda.

# Kocaeli, İzmit, çalışma

13 May 2024 - 19:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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