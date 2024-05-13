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Büyükakın ve Talus Ankara’ya gidiyor

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AK Parti İl Başkanlar toplantısı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yarın(salı) Ankara’ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda değişim ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
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ANKARA’DA YAPILACAK

AK Parti İl Başkanları toplantısı yarın(salı) saat 15.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli’den toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Talus, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan katılacak. İl başkanları toplantısı sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplantı ile sınırlı olacak.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLECEK

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra teşkilatlarda değişimin beklendiği AK Parti’de, bu il başkanlar toplantısında özellikle seçimi kaybetmiş illerde değişim sürecinin başlatılması bekleniyor. Ancak toplantının sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı tek oturumla sınırlı olması bu gündemin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını aktaracak bir şekilde olması bekleniyor. Erdoğan’ın teşkilatlardaki değişim ve seçimde kaybedilen oylarla ilgili önemli mesajlar vereceği, bu yönde yapılması gerekenleri ileteceği tahmin ediliyor.

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13 May 2024 - 20:16 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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