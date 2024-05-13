Avluburunlular elektrik kesintileri için çözüm istiyor

Neredeyse her gün elektriklerinin kesildiğini söyleyen vatandaşlar, SEDAŞ yetkililerinin yaşanan sıkıntılarla ilgilenmediğini ileri sürdüler. Sürekli SEDAŞ’ın arıza servisini aradıklarını arıza kaydı bıraktıklarını rağmen hiçbir gelişmenin olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Elektrik kesintilerinden dolayı tüm elektronik aletlerimiz, kombilerimiz bozuldu. Havalar soğuduğu için kombileri de yakamıyoruz. Üşüyoruz. Elektrik kesintileri ile ilgili bir çözüm bulunmasını istiyoruz. SEDAŞ’ın bozulan elektronik eşyalarımızı karşılamışını talep ediyoruz. Bizim hatamız olmayan ve sadece sık sık kesilen elektrikler nedeniyle cihazlarımız bozuluyor. Bu konuda kentin tüm yetkilerini göreve davet ediyoruz. Bizim sesimizin duyulmasını talep ediyoruz” dediler.