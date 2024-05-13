Derince Millet Bahçesi için vatandaşın talebi var

Sokak hayvanlarının parkta yürüyüş yapan ve koşanlara ve çocuklara sık sık saldırdıklarını belirten vatandaşlar, “Köpekler saldırdığında durumu güvenliklere anlatıyoruz ve köpeklerin içeri girmesinin engellenmesini talep ediyoruz. Ancak güvenlikler bize 153’ü arayın diyerek bizi başlarından gönderiyorlar. Belediyeden bu alanda saldırgan olan köpeklerin alınmasını istiyoruz. Burada her hangi bir sorun yaşanmadan önlemler alınmalı” dedi.