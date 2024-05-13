Hodri Meydan’da Başkan Ferhat Uzun oldu

YARDIMCISI SÖNMEZ
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun istifasının ardından yeni başkan belli oldu. Derneğin yeni başkanı daha önce de başkanlık görevini yürüten Ferhat Uzun oldu. Ferhat Uzun’un yardımcısı ise Yunus Emre Sönmez, tribün lideri ise Miraç Çartay oldu. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Çorum FK maçının organizasyonlarına da başladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.