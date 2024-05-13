Hodri Meydan’da Başkan Ferhat Uzun oldu

YARDIMCISI SÖNMEZ

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun istifasının ardından yeni başkan belli oldu. Derneğin yeni başkanı daha önce de başkanlık görevini yürüten Ferhat Uzun oldu. Ferhat Uzun’un yardımcısı ise Yunus Emre Sönmez, tribün lideri ise Miraç Çartay oldu. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Çorum FK maçının organizasyonlarına da başladı.