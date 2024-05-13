Vatandaşlar İzmit’te su sesi duymak istiyor

İzmit Belediyesi eski başkanı Nevzat Doğan zamanında yapılan ve belediyenin ismi ve belediye başkanını “iyi günler” dileyen mesajının yer aldığı şelale uzun yıllardır atıl durumda.
Vatandaşlar bu şelalenin aktif hale getirilmesini ya da yıkılıp yeniden yapılmasını talep ediyor. Gazetemize gelen taleplerde vatandaşlar, “Kentte gezerken bir su sesi duymayı herkes ister. Anadolu’nun en küçük beldelerinde bile su fıskiyeleri var. Bu fıskiyelerde su sesini dinlemek için çevresinde oturun insanlar olur. Ama koskocaman İzmit’e bir su fıskiyesi yok. Burada hali hazırda bulunan bir su fıskiyesi var. Belediye bunu ya aktifleştirsin ya da kaldırıp yerine daha farklı bir fıskiye yapabilir. Mevcut durumda bu fıskiye ucube gibi burada duruyor. Belediyenin bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.