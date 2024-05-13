Atık su bedelleri için vatandaştan talep var

Su kullanım bedeli 191 lira olan bir vatandaş, 191 liralık kullanım olan faturanın 356 lira olarak geldiğini kaydetti. Vatandaş, “Faturada 95 lira atık su bedeli, 20 lira bakım ücreti, 32 lira Çevre Temizlik Vergisi alınıyor. 3 ayrı KDV kesilmiş ve bunun toplamı da 16,5 lira. 191 liralık su kullanıyorum ama bunu 356 lira olarak ödüyorum. Gerçekten çok yüksek bunlar. Vatandaş olarak çok zorlanıyoruz. Bu bedellerin düşürülmesini istiyoruz” dedi.