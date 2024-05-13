Kartepe’deki üst geçit tamamlanmalı

Üst geçirin girişinin çöp ve atıklarla dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Üst geçidin çevresi gelişi güzel yapılan saç kaplamalar, boyanmayan paslı korkuluklar bir an önce düzeltilmeli. Bu üst geçir Kartepe gibi güzel bir ilçeye yakışmıyor. Zaten asansör tamamlanmadı. Asansör boşluğuna yağmur suları giriyor ve kurulan asansör sistemi hepsi paslandı. Gerçekten bu yatırıma yazık oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce bu üst geçidi tamamlamasını istiyoruz. Gerçekten paslı korkulukları elleyen çocuklar risk altına giriyor. Bu konuda çalışma yapılması şart” dedi.