Okulun çevresi çöp içinde

Okulun çevresinin tamamının çöp içinde olduğunu ve süpürülmediğini ifade eden veliler, “Burası bir eğitim yuvası. Çocuklarımız okulda çıktıklarında bu kirliliğin içinde yürüyor hatta oynuyor. Belediyenin bir an önce bu alanları süpürmesini istiyoruz. Her yer sigara ve çöple dolu. Sokakların ve eğitim alanlarının çevrelerinin süpürülmemesi doğru değil. Eğer buralar düzenli süpürülmezse yakında çöplüğü dönüşecek” dedi.