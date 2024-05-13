Sürüklenerek jandarma aracına çarpan motosikletli öldü

Kaza, Toylar Mahallesi Derince Kurban Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, iddiaya göre rampa aşağı indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosikletle birlikte yola düşen Mustafa Çabuk, sürüklenerek jandarma aracına çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Zeki - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun mustafa abi çok iyi adamdı
Kuram - Allah Rahmet Eylesin Değerli İnsan Can Kardeşim Mekanın Cennet Olur inşaallah
Sami Ozbek. - Allah rahmet eylesin değerli bir candl
Kamil abi - Allah rahmet eylesin iyi bir insandı.mekanı cennet olsun.Biz ondan razıydık Allah ta ondan razı olsun
Demir Özdemir - Rabbim rahmetiyle muamele etsin.İyi bir dosttu
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.