Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

ACIMIZ TAZE

Sözal açıklamasında, “Acımız ve öfkemiz hala taze çünkü, bu 10 yılda aynı acıları tekrar tekrar yaşadık. 28 Ekim 2014’te Ermenek’te 18 madenciyi, 17 Kasım 2016’da Siirt Şirvan’da 16 madenciyi, 14 Ekim 2022’de Amasra’da 42 madenciyi, 23 Kasım 2022’de Şirvan’da 3 madenciyi ve son olarak 13 Şubat’ta Erzincan İliç’te 9 madencimizi göz göre göre gelen iş cinayetlerine kurban verdik. Hesabı sorulmayan her bir iş cinayeti bir yenisini beraberinde getirdi.” ifadelerini kullandı.

HATIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sözal, “Soma’nın 10. yılında bir avuç kömür için bir ömür verenleri bir kez daha saygıyla anıyor, yeraltında her gün iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla yüz yüze çalışmak zorunda olan madencilerimizi buradan selamlıyoruz. Bizler Soma’da yitirdiğimiz 301 madencinin geride bıraktığı acıyı ve öfkeyi yeni Somaların yaşanmaması adına geleceğe taşımakla yükümlüyüz. 10 yıldır her yıldönümünde bunu hatırlattık, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sorumlular hesap verinceye kadar örgütlü mücadeleye devam edeceğiz. Soma için adalet arayışımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.