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Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

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13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında 301 işçi hayatını kaybetti. Yaşanan faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında İzmit Sabri Yalım Parkı’nda DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve Kocaeli Emek Ve Demokrasi Platformu’nun ortak basın açıklaması ile anıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Çetin Sözal, “ Katliamın üzerinden tam 10 yıl geçse de 301 madencimizin acısı ve katliamın yarattığı öfke hala tazedir.”  dedi

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı mask
Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı
Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı
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ACIMIZ TAZE

Sözal açıklamasında, “Acımız ve öfkemiz hala taze çünkü, bu 10 yılda aynı acıları tekrar tekrar yaşadık. 28 Ekim 2014’te Ermenek’te 18 madenciyi, 17 Kasım 2016’da Siirt Şirvan’da 16 madenciyi, 14 Ekim 2022’de Amasra’da 42 madenciyi, 23 Kasım 2022’de Şirvan’da 3 madenciyi ve son olarak 13 Şubat’ta Erzincan İliç’te 9 madencimizi göz göre göre gelen iş cinayetlerine kurban verdik. Hesabı sorulmayan her bir iş cinayeti bir yenisini beraberinde getirdi.” ifadelerini kullandı.

Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

HATIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sözal, “Soma’nın 10. yılında bir avuç kömür için bir ömür verenleri bir kez daha saygıyla anıyor, yeraltında her gün iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla yüz yüze çalışmak zorunda olan madencilerimizi buradan selamlıyoruz. Bizler Soma’da yitirdiğimiz 301 madencinin geride bıraktığı acıyı ve öfkeyi yeni Somaların yaşanmaması adına geleceğe taşımakla yükümlüyüz. 10 yıldır her yıldönümünde bunu hatırlattık, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sorumlular hesap verinceye kadar örgütlü mücadeleye devam edeceğiz. Soma için adalet arayışımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Maden faciasında hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

# yeni, HER

13 May 2024 - 22:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bülent - Somayı unutmadık, acılı aileleri unutmadık!

Adalet göremedik!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 22:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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