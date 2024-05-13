Pakistan Başbakanı Şerif, parti başkanlığından istifa etti

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Şahbaz Şerif, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa etti.
Pakistan'daki seçimler
Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.
Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.