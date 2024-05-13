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13 May 2024 - 23:11- Spor G:

Sönmez: Gün küsme günü değildir

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Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Yunus Emre Sönmez yapmış olduğu açıklamada görevi devir aldığını ve tüm camiayı birleştirmek istediklerini söyledi. Sönmez, her şartta takıma güvenilmesi gerektiğini ve Çorum maçında sonuna kadar destek olacaklarını da ifade etti.

Sönmez: Gün küsme günü değildir mask
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“GENÇ YAŞLI DEMEDEN”

Yeni başkan Yunus Emre Sönmez ilk açıklamasında, “Değerli Kocaelisporlular, doğma, büyüme İzmitli ve kalbi yıllardır Kocaelispor ile atan bir kardeşinizim. Son zamanlarda yaşanan belirsizlikler üzerine, değerli büyüklerim, arkadaşlarımız ve dostlarımız ile yapılan istişareler sonucu, çocukluğumdan bu yana bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Kocaelisporumuzun efsane tribün grubu olan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin yeni başkanı olarak görevi devir almış bulunuyorum. Bir diğer kardeşim Miraç Çartay ise tribün liderimiz oldu. Bu yeni oluşumumuzda niyetimiz ve amacımız büyük, küçük, genç, yaşlı, eski ve yeni kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden hep birlikte şanlı Kocaelisporumuzun yeni zaferlere koşacağı bu yolda daha güçlü, daha yaratıcı ve toparlayıcı bir tribün yapısı oluşturmaktır.

“NE OLURSA OLSUN TAKIMA GÜVENMELİYİZ”

Yunus Emre Sönmez açıklamalarının devamında ise, “Herkesi dinlemeye, herkesle oturmaya hazırız. Biz çekirdekten yetişmiş bir jenerasyonuz ve tribünün eksiklerinin farkındayız bu eksiklikleri hep birlikte çözmeye çalışacağız ve çözeceğiz. Ama önceliğimiz önümüzde bir Play-Off süreci var. Bu süreçte son düdük çalana kadar takımımıza her ne olursa olsun güvenmek ve destek vermek zorundayız. Bunun için de ilk olarak Perşembe akşamı Çorum’ a çıkarma yapmak ve orada şanlı armamızın zafere ulaşması için üzerimize düşen ne ise hakkıyla yerine getirmek asil olan görevimizdir. Gün küsme günü değildir. Bir umut var ve bunu sonuna kadar kovalamamız gerekiyor. Bekle Çorum geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Spor Servisi

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13 May 2024 - 23:11 - Spor --- Okunma

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