ABD'de bir binbaşı, İsrail saldırılarına verilen destek nedeniyle istifa etti

Binbaşı Harrison Mann, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e sağladığı "koşulsuz" desteğe işaret eden Mann, bu politikanın Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurguladı.

Mann, DIA'daki görevi sırasında etrafındaki meslektaşlarının İsrail'e verdiği destek nedeniyle kendisini "alternatif bir evrende yaşıyor gibi hissettiğini" belirterek, "Bu koşulsuz destek aynı zamanda daha geniş bir savaş riskini doğuran pervasız tırmanışı da teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunda 13 yıldır görev yapan ve en son Orta Doğu istihbarat analisti olarak çalışan Mann, kendisinin Avrupa kökenli Yahudi bir aileden geldiğine atıfta bulunarak, "Konu etnik temizliğin sorumluluğunu üstlenmeye geldiğinde, özellikle affetmeyen bir ahlaki ortamda büyüdüm." ifadesine yer verdi.

"Bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı"

Mann, paylaşımında, "Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı." dedi.

Basında, "ilk kez ABD ordusu ve istihbarat topluluğundan bir kişinin kamuya açık bir şekilde istifa ettiği" vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde asker üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.

Kaynak: AA