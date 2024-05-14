Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: İki devletli çözüm sayesinde bu şiddet döngüsü sona erecektir

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Gazze'deki dökülen kan ve gaddarlık çok uzun zamandır devam etmektedir. Artık sona ermelidir ve bunun tekrarlanması iki devletli kalıcı çözüm vasıtasıyla engellenmelidir. İki devletli çözüm sayesinde bu şiddet döngüsü sona erecektir" dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: İki devletli çözüm sayesinde bu şiddet döngüsü sona erecektir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulunda konuştu.

Yıldız, konuşmasında şunları kaydetti;

( İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani kriz) Çatışmanın başından bu yana 7 ay geçti ve Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki kötü durum devam etmektedir. Filistin halkı gaddar bir şekilde tehdit edilmekte ve uluslararası hukuk tamamıyla gözardı edilmektedir. Refah'taki son dönemde ortaya çıkan ve yükselen gerilim aynı zamanda bölgenin geriye kalanına da sirayet etmektedir ve bizi derinden endişelendirmektedir. Gazze'de bulunan toplu mezarlar durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha göstermektedir. Gazzeliler şu anda açlıkla mücadele etmektedirler ve bu açlık felaket düzeyindedir.

Gazze'deki insani yardımın belkemiği olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) siyasi ve fiziksel anlamda saldırı altındadır. UNRWA'nın çalışmalarının kesintiye uğratılması sadece ızdıraba neden olmayacak aynı zamanda bütün bölgeyi etkileyecektir. Eşi benzeri görülmemiş bu insani trajediye rağmen şu andaki dökülen kanın durdurulamaması ve insan eliyle gerçekleştirilen bu kıtlık ve açlık maalesef çok kötü bir duruma sebep olmaktadır.

"BMGK kararları uygulanmadı"

Çatışmanın başladığından bu yana uluslararası camianın talebi açıktır; Hemen bir ateşkes, yine insani yardımın engellenmemesi ve zorla yerinden edilmeye bir son verilmesi. Bununla ilgili olarak 27-28 sayılı güvenlik konseyi kararı ki bir ateşkes çağrısı yapmaktaydı. Bunun yanısıra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yanında Genel Kurul'da iki tane karar alındı. Ancak bunlar uygulanmadı. Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu ihtiyati tedbir kararı, BMGK'nın insani yardım konusunda almış olduğu karar ve uluslararası hukukun temel ilkeleri maalesef gözardı edilmeye devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler şartı şu anda çok büyük bir şekilde ihlal edilmekte bu da Gazze'de gözümüzün önünde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanısıra Birleşmiş Milletler'e (BM) ve onun şartına bu çatı altında hakaret edilme çabalarını da görmekteyiz. Gazze'deki dökülen kan ve gaddarlık çok uzun zamandır devam etmektedir. Artık sona ermelidir ve bunun tekrarlanması iki devletli kalıcı çözüm vasıtasıyla engellenmelidir. İki devletli çözüm sayesinde bu şiddet döngüsü sona erecektir.

"İki devletli çözüm için yapılan çabalar momentum kazanmalıdır"

Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi yönündeki başvurusunu desteklemektedir. Bu adım sayesinde Filistinliler devlet olma maksatlarına aynı zamanda da bağımsızlık egemenlik ve benzeri unsurların hayata geçmesine katkıda bulunacaktır. İki devletli çözüm için yapılan çabalar bu nedenle momentum kazanmalıdır. Filistinliler Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmayı hak etmektedirler ve uluslararası camianın eşit birer üyesi olarak muamele görmeyi hak etmektedirler. Güvenlik Konseyi kararları, iki devletli İsrail ve Filistin ve bu iki devletin güvenli bir şekilde ve çizilmiş sınırlar çerçevesinde yan yana yaşamasını öngörmektedir. Bu vizyon çok uzun zamandan beri maalesef ertelenmektedir. Bu ne kadar ertelenirse yıkım ve şiddet artmaktadır. Bu kararın kabulüyle birlikte Birleşmiş Milletler, Filistin devletinin BM üyeliğine kalifiye olduğunuda belirlemiştir. Aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin bu konuyu olumlu şekilde ele alması gerektiği yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bu noktada Güvenlik Konseyi'nin 1967 öncesi sınırlar çerçevesinde iki devletli çözümü hayata geçirmek için gerekli adımları atacağına inanıyoruz.  

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen kararın 143 "evet" oyuyla kabul edilmesinin uluslararası toplumun ortak tutumunu ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, Türkiye'nin bu tarihi karara ortak sunuculuk yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"Önemli bir mihenk taşı"

Büyükelçi Yıldız, "Kararın kabulü, sadece Filistin'in devlet kurma yolunda önemli bir mihenk taşı temsil etmiyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sesi arasındaki artan farklılığı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria'da durumun ciddiyetini koruduğuna işaret eden Yıldız, "Filistin halkı, uluslararası hukuka hiçbir şekilde saygı duyulmadan, vicdansızca hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Refah'ta artan gerginliğin çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Gazze'de bulunan toplu mezarların da durumun ciddiyetini gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Yıldız, "Bu benzeri görülmemiş insani trajediye rağmen insan eliyle oluşturulan kıtlığı ve akan kanı durduramamak bir felaket ve utanç verici." dedi.

Uluslararası toplumun taleplerinin en başından beri belli olduğunu kaydeden Yıldız, bunları acil ateşkes, engelsiz insani yardım ve zorla yerinden edilmenin sonlandırılması olarak sıraladı.

Kaynak: TRT Haber

# Türkiye, ifade, İsrail

14 May 2024 - 01:49 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücre...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL