Van'da yıldırım çarpan korucu şehit oldu

Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü. Bu sırada bölgede görevli güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36), yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.