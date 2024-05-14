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Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 6-12 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi mask
Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi
Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi
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BİR HAFTADA 78 OPERASYON YAPILDI

Kocaeli’de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonla ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklama yaptı. Buna göre bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 78 kişi tutuklandı.

TERÖRDEN 5 KİŞİ YAKALANDI

Yavuz'’un verdiği bilgilere göre, Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldılar. Kaçakçılıkla mücadelede yapılan 13 operasyonda ise 20 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 3'ü tutuklandı.

UYUŞTURUCU’DAN 154 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 128 operasyon yapıldı ve 154 kişi yakalandı. Bu operasyonlarda 10 kişi tutuklandı. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında çeşitli suçlardan aranan 65 kişi bulunuyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 39 kişi yakalandı.

8 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ 760 ARAÇ MEN EDİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında, cinayet, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlardan arananlar da yer alıyor. Yapılan operasyonlarda ayrıca 7 bin 946 araç kontrol edilmiş, 760 araç trafikten men edilmiş ve 116 kişinin sürücü belgesine el konulmuştur. Silah kontrolü kapsamında ise 13 tabanca, 6 kurusıkı, 4 av tüfeği ve 70 kesici alet ele geçirilmiştir.

Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi
Kocaeli’de bir haftada 760 araç trafikten men edildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli Valiliği, Seddar Yavuz, Kocaeli, araç

14 May 2024 - 09:12 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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